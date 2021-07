Tỷ phú Richard Branson, người sáng lập hãng Virgin Galactic, đã hạ cánh thành công sau chuyến du hành không gian bằng máy bay vũ trụ siêu thanh, vượt mặt ông chủ Amazon Jeff Bezos trong cuộc đua tốn kém của các đại gia công nghệ.

Sáng 11/7 (theo giờ địa phương), ông Branson cùng 3 nhân viên của Virgin Galactic và 2 phi công đã có chuyến bay vào vùng không gian thấp hơn quỹ đạo Trái đất trên chiếc máy bay vũ trụ SpaceShipTwo do công ty phát triển gần 2 thập niên qua.

Theo CNN, SpaceShipTwo là máy bay vũ trụ cận quỹ đạo, được trang bị một động cơ tên lửa nhưng chưa thể đạt vận tốc đủ lớn để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất. Máy bay mẹ WhiteKnightTwo mang theo SpaceShipTwo đã cất cánh từ sân bay vũ trụ của Mỹ ở bang New Mexico lúc khoảng 8h30 theo giờ địa phương, lùi một chút so với kế hoạch ban đầu vì thời tiết không thuận lợi và di chuyển đến độ cao hơn 15,2km so với bề mặt Trái đất.

Ngay sau 9h15, SpaceShipTwo tách khỏi máy bay mẹ, kích hoạt động cơ tên lửa để tiếp tục chở tỷ phú Branson và các bạn đồng hành lên vũ trụ với vận tốc ước tính khoảng 3.700 km/h. Khi đạt độ cao tối đa hơn 80km, các thành viên phi hành đoàn tháo dây đai an toàn, tận hưởng trạng thái không trọng lực vài phút và ngắm nhìn toàn cảnh Trái đất cũng như không gian.

Phi hành đoàn trôi lơ lửng bên trong máy bay vũ trụ ngày 11/7 trong bức ảnh do tỷ phú Branson đăng tải trên mạng xã hội.

Khi Branson lơ lửng trong trạng thái không trọng lực, vị tỷ phú người Anh này đã sử dụng các máy quay gắn bên trong máy bay vũ trụ để ghi lại một thông điệp của mình: "Gửi tất cả các bạn, những đứa trẻ ngoài kia. Tôi đã từng là một đứa trẻ có ước mơ, hướng nhìn lên các vì sao. Bây giờ, tôi đã là người trưởng thành trên một máy bay vũ trụ ... Nếu chúng tôi có thể làm được điều này, hãy tưởng tượng những gì bạn có thể làm".

Sau 15 phút 18 giây tách khỏi máy bay mẹ, SpaceShipTwo đã trở về Trái đất và hạ cánh an toàn, hoàn tất chuyến bay vào không gian đầu tiên, kéo dài khoảng một giờ của tỷ phú Branson. Đây là chuyến bay thử nghiệm vào rìa không gian lần thứ 4 của SpaceShipTwo, hướng tới nhiều chuyến bay thương mại khác vào vũ trụ của hãng Virgin Galactic trong tương lai. Công ty dự kiến phát hành các vé trị giá 250.000 USD cho mỗi hành khách có nhu cầu, trước khi tìm mọi cách giảm giá xuống mức 40.000 USD/vé.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk, nhà sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã có mặt ở New Mexico để chúc ông Branson may mắn trong cuộc hành trình táo bạo.

Ông Branson là một trong những tỷ phú đang đầu tư mạnh tay để phát triển dịch vụ cung cấp các chuyến bay thương mại vào không gian. Ảnh: Fox News

Theo báo RT, sự kiện đánh dấu ông Branson đã đi trước tỷ phú Mỹ Bezos, người sáng lập hãng công nghệ Blue Origin trong cuộc đua tốn kém hàng tỷ USD vào không gian.

Ông chủ Amazon và cũng là người giàu nhất hành tinh hiện nay đã lên kế hoạch bay vào không gian trên tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin vào ngày 20/7 cùng với em trai Mark, phi công Wally Funk và một hành khách giàu có giấu tên, đã trả 28 triệu USD cho đặc quyền này. Công ty của ông Bezos tuyên bố, chuyến bay của tỷ phú Branson không được tính vì đã không vượt qua đường Karman ở độ cao 100km trên mực nước biển Trái đất, vốn được nhiều người coi là ranh giới thực của không gian.

Tuấn Anh

