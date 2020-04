Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm nay có cuộc điện đàm lần 3 với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Nhật, Hàn, Ấn Độ, Australia và New Zealand về dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19, cho biết Mỹ đang tập trung sản xuất các trang thiết bị y tế và sẽ sớm có đủ để phục vụ nhu cầu trong nước, tiến tới hỗ trợ các quốc gia khác.

Mỹ đề xuất các nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc đưa công dân trở về, khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước trong vấn đề này. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cảm ơn sự tham gia của các nước vào các cuộc điện đàm hàng tuần, cho rằng đây là kênh thông tin đặc biệt hiệu quả giúp các nước phối hợp chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống dịch covid-19.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm lần 3 với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cập nhật các biện pháp mới của Chính phủ Nhật như mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài tới từ 73 quốc gia, nâng cao cảnh báo đi lại lên cấp 2 đối với 49 quốc gia; kêu gọi các nước phối hợp để đưa công dân của mình trở về; cho biết ngoài chương trình viện trợ trị giá 136 triệu USD để hỗ trợ các nước đang phát triển và các tổ chức quốc tế (WHO, UNICEF), Nhật Bản đang xem xét có thêm gói hỗ trợ khẩu trang y tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hiện nay Hàn Quốc đã ổn định tình hình; đang tiếp tục hỗ trợ các công dân từ nước ngoài về nước và duy trì các biện pháp phòng dịch như kiểm soát xuất nhập cảnh; đang thúc đẩy hợp tác và viện trợ quốc tế.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, hiện nay chính phủ nước tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa toàn quốc, thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường nhận thức của người dân và ngăn ngừa bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh phát triển, sản xuất bộ xét nghiệm.

Thứ trưởng Ngoại giao Australia gửi lời cảm ơn tới các nước, đặc biệt là Việt Nam và Mỹ đã hỗ trợ đưa công dân Australia về nước; khẳng định việc đưa công dân trở về là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chính phủ Australia; cho rằng cần tăng cường chia sẻ thông tin, duy trì các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa y tế; nêu bật tầm quan trọng của việc khôi phục kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng; cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ một số quốc đảo Nam Thái Bình Dương và một số nước Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand cho biết, New Zealand đã bước vào ngày thứ 9 áp dụng lệnh giới nghiêm. Chính phủ New Zealand đang triển khai các biện pháp giữ ổn định kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo người dân tuân thủ các quy định giới nghiêm; lên kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có thể tiếp cận các chuyến bay quốc tế để về nước, đồng thời thu xếp hỗ trợ đưa công dân New Zealand về nước.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, bên cạnh các biện pháp như đã chia sẻ trong các cuộc điện đàm trước, hiện Chính phủ Việt Nam tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm ngăn bệnh dịch tiếp tục lây lan, trong đó có việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 1/4.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống bệnh dịch toàn cầu, ông Bùi Thanh Sơn cho biết Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thường xuyên có các cuộc điện đàm với các đối tác trên thế giới để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp chống lại dịch bệnh.

Thứ trưởng đề nghị Chính phủ các nước tiếp tục có các cam kết chính trị để bảo đảm rằng các nước được tiếp cận và đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc-xin và thuốc chữa trị COVID-19 nếu nghiên cứu thành công; khuyến khích các doanh nghiệp của mình duy trì hoạt động đầu tư sản xuất ở nước ngoài; khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bảo Đức