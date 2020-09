Kíp lái xe tăng của Việt Nam đã có cuộc so tài trong trận chung kết với các đội tuyển tới từ Myanmar, Lào và Tajikistan tại thao trường Alabino thuộc Moscow lúc 15h chiều nay (giờ Việt Nam).

Ban tổ chức cuộc thi Tank Biathlon cho biết, mỗi đội tham gia trận chung kết sẽ có ba kíp xe và chỉ sử dụng một chiếc T-72B3. Các kíp lái sẽ cho xe chạy 12 vòng xung quanh khu thi đấu, vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi và tiêu diệt các mục tiêu được chỉ định.

The Vietnamese team finished in second during the semi-finals of the Tank Biathlon event at the ongoing International Army Games 2020 in Moscow and will therefore take on Tajikistan, Myanmar, and Laos in the final round on September 5.