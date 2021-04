Nhà văn người Mỹ Kara Williams kể về chuyến đi đáng nhớ tới Việt Nam của mình và nêu ra 8 lý do khiến nhiều người ngoại quốc say đắm đất nước hình chữ S.

Ảnh: VNA

Sau chuyến đi tới Việt Nam, Kara Williams, cựu phóng viên, biên tập viên báo, tạp chí và hiện giờ là một nhà văn tự do, đã hiểu rõ tại sao quốc gia Đông Nam Á lại trở thành một điểm đến thu hút với người ngoại quốc, đặc biệt là những người đã về hưu như thế nào.

Nhà văn người Mỹ này đã kể về chuyến đi tới Việt Nam của mình và nêu ra 8 lý do khiến nhiều người ngoại quốc say đắm đất nước hình chữ S như sau:

Chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Việt Nam vào năm ngoái thật kỳ diệu. Ngay từ khoảnh khắc tôi và chồng đặt chân xuống sân bay TP.HCM, tôi đã bị mê hoặc bởi năng lượng của trung tâm đô thị oi bức này, từ những quán ăn khuya tới các quán bar ngoài trời nhộn nhịp cũng như hàng trăm chiếc xe máy dừng lại mỗi khi đèn đỏ bật lên, vốn đòi hỏi sự can đảm tuyệt vời và tốc độ di chuyển nhanh để băng qua các đường phố với dòng xe cộ đông đúc.

Sau đó, tại thành phố duyên hải Hội An, tôi kinh ngạc trước Khu phố cổ được bảo tồn rất tốt cùng những ngôi nhà đã có nhiều thế kỷ, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Chúng tôi gọi các món ăn khác lạ và hấp dẫn từ các quầy hàng ở chợ đêm bằng cách chỉ vào menu ảnh, đi dạo vùng nông thôn bằng xe đạp, tìm hiểu về cánh đồng lúa và cách làm bánh tráng, đi taxi tới bãi biển cát trắng....

Chuyến đi chưa đầy một tuần tới quốc gia đầy màu sắc này với chúng tôi là quá ngắn. Trước khi rời Việt Nam, tôi đã thề sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó. Tôi nhớ lại mình đã nói với chồng rằng: "Em có thể dành nhiều thời gian ở đây".

Không phải chỉ mình tôi thấy vậy. Với văn hóa phong phú, thời tiết nhiệt đới, mức sống thấp và nhiều cơ hội tham quan du lịch ở Đông Nam Á, Việt Nam là điểm đến được ưa chuộng để người chuyển tới đây. Nhiều người về hưu cũng quan tâm tới Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách những nơi tuyệt nhất trên thế giới để nghỉ hưu năm 2021 của tạp chí International Living.

Dưới đây là những lý do tại sao mọi người cân nhắc dành những năm tháng nghỉ hưu tại Việt Nam.

Chi phí sống

Tạp chí International Living chỉ ra rằng chi phí sống đặc biệt thấp của Việt Nam là một điểm thu hút lớn. Trong cuốn In A Better Life for Half the Price (một cuộc sống tốt hơn với giá chỉ bằng một nửa), tác giả Tim Leffel cho biết, Việt Nam là "một trong những nơi giá trị nhất trên thế giới với du khách, đặc biệt là về nơi ở và đồ ăn".

Do đó, đây là nơi có giá trị tuyệt vời cho những người sinh sống ở đó. Leffel cho hay, khi đề cập tới căn hộ ở bất cứ đâu tại Việt Nam, "bạn có thể tìm thấy những căn phòng xinh đẹp với giá cả hợp lý trong khoảng 300-800 USD/tháng".

Thực vậy, Neil Varden, CEO của CabinZero đã chuyển từ Anh tới TP.HCM cách đây 3 năm, cũng cho biết, chi phí sống ở đây rất tuyệt. "Nói thực là, tôi có thể sống như một ông vua mà không cần tiêu nhiều tiền", Varden nói.

Giá cả thấp khiến việc tham quan, mua sắm, ăn uống ở Việt Nam trở nên đầy lôi cuốn. Đắm mình vào một nhà hàng đông khách, bình dân và chỉ phải trả 1USD cho một lon bia mát lạnh, 2USD cho một chiếc bánh mỳ - một trong những món ăn ưa thích nhất trong mọi thời đại của tôi. Điều đưa tôi tới...

Cơ hội để du lịch

Một khi Việt Nam là nơi bạn sống thì việc đi tới bất cứ đâu ở Đông Nam Á đều rất dễ dàng. Có hàng loạt chuyến bay của các hãng hàng không giá rẻ nên bạn có thể thường xuyên tới Thái Lan, Campuchia, Lào hay Malaysia.

Việc đi lại trong Việt Nam cũng khá đơn giản, với các chuyến bay giữa các thành phố như TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, cộng thêm một hệ thống xe buýt, tàu và thậm chí là tàu bè tới các hòn đảo đưa ưa chuộng như Phú Quốc.

Đồ ăn

Ở bất cứ đâu, không chỉ đồ ăn Việt giá cực rẻ mà ở nhà hàng cũng vậy. Trong chuyến đi tới Việt Nam của tôi, chúng tôi đã thưởng thức tất cả các món ăn đặc trưng của Hội An, từ bánh mỳ tới bánh hoa hồng trắng, cao lầu. Chúng tôi cũng thử nhiều món ăn khác, gồm cả phở, nem và pizza Việt - vốn gồm thịt, trứng, rau trên bánh tráng, tất cả được gấp lại để vừa đi vừa ăn.

Cà phê đen của Việt Nam cũng rất tuyệt, dù tôi chưa thử món cà phê trứng. Tôi cũng không thể cưỡng lại món bánh mỳ baguettes và bánh cuộn trong các bữa buffet sáng.

Nếu bạn là một tín đồ ăn uống, thích thử các món ăn mới và phải trả ít tiền, Việt Nam sẽ không làm bạn thất vọng.

Con người

Tôi đồng quan điểm của Neil Varden rằng, người Việt Nam rất thân thiện. Thực tế là, ở bất cứ đâu chúng tôi tới, chúng tôi đều gặp những khuôn mặt tươi cười, mọi người sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.

Tôi thấy điều đó thực sự đúng tại khách sạn mà chúng tôi lưu trú ở Hội An, nơi cách cư xử nhẹ nhàng và bản chất hiếu khách là thứ mà các lễ tân và nhân viên nhà hàng luôn thể hiện. Người hướng dẫn viên nói tiếng Anh của tôi có nhiều kiến thức và rất vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của tôi về cuộc sống của cô ở Việt Nam.

Phil Minett, một người Australia, đã tới Việt Nam trong kỳ nghỉ ngắn hồi tháng 3/2020 với mục đích xem liệu đây có thể là nơi anh có thể định cư lâu dài không. Sau đó, biên giới bị đóng lại do đại dịch Covid-19 và một năm sau, Phil vẫn ở Việt Nam. Trong thời gian sống trong một tòa nhà 10 tầng rất địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh, Phil cho hay, anh đã thấy sự hào phóng và thân thiện của những người hàng xóm quanh mình.

Nhiều nơi để sống

Đà Nẵng dường như là một nơi thích hợp với nhiều người ngoại quốc, với hàng loạt quán cà phê (có internet cố định), những bãi biển vàng, các khu căn hộ cao tầng và cảnh quan tuyệt đẹp vì 3 mặt có núi bao quanh.

Phía nam Đà Nẵng có hai sân golf đẳng cấp quốc tế, xa hơn về phía nam là thành phố Hội An đầy màu sắc - nơi có thể quá đông khách với một số người đã về hưu. Tuy nhiên, nó vẫn khá sôi động với nhiều nhà hàng, quán cà phê, gần nhiều bãi biển và hàng loạt cửa hàng cắt may - nếu việc may đo với giá hợp lý làm bạn thích.

TP.HCM là một nơi lôi cuốn nếu bạn thích một trung tâm đô thị giàu lịch sử. Thủ đô Hà Nội nằm ở miền bắc Việt Nam, không ấm áp bằng TP.HCM. Một số thành phố nhỏ hơn mà người ngoại quốc có thể cân nhắc là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc, tạp chí International Living viết.

Thời tiết

Thời tiết nhiệt đới gió mùa của Việt Nam cũng thu hút nhiều người, đặc biệt là những người muốn nói lời tạm biệt với mùa đông ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thời tiết này không phải dành cho tất cả mọi người. Nhiệt độ tại Việt Nam có thể lên tới 37,7 độ hoặc hơn ở một số khu vực trong những tháng nóng nhất và độ ẩm hiện diện ở mọi nơi trên quốc gia này.

Khí hậu thay đổi theo mùa phụ thuộc vào việc bạn ở trong đất liền hay ven biển, phía bắc hay phía nam. Hãy xem trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam để biết thêm thông tin về thời tiết.

Lịch sử và Văn hóa

Từ những ngôi đền, ngôi chùa cổ kính tới lịch sử chiến tranh thế kỷ 20, Việt Nam mang đến nhiều điều thú vị dành cho những người đã nghỉ hưu muốn mở mang đầu óc với việc khám phá các sự kiện văn hóa và lịch sử ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Bạn có vô số cơ hội để tham gia các chuyến du lịch và lớp học văn hóa để biết cách dệt thảm ngủ từ lau sậy khô hay việc buôn bán ở chợ nổi tại đồng bằng sông Cửu Long. Các bảo tàng trình bày chi tiết về lịch sử bị xâm chiếm của Việt Nam và bạn thậm chí còn có thể đi xuyên địa đạo Củ Chi, một hệ thống ẩn nấp dưới lòng đất.

Tất nhiên, có thể trải nghiệm văn hóa quốc gia bằng cách đơn giản là đi dạo qua một khu phố, ăn món ăn địa phương, nhìn các gia đình chơi trong công viên hay xem biểu diễn tại một nhà hát địa phương. Một lần nữa, Việt Nam tạo cho bạn nhiều cơ hội để làm việc đó.

Tương lai phát triển

Sau khi nghỉ hưu, Jefferson Saunders chuyển tới Việt Nam vào năm 2016. Trước đó, Saunders đã đến Việt Nam nhiều lần. Giống như nhiều người khác, dù bị thu hút bởi sự thân thiện của người Việt cũng như chi phí sống tại đây, người đàn ông này ngày càng quan tâm theo dõi quá trình phát triển giữa cái cũ và cái mới. Thị trường mới nổi này có "giáo dục đại học, thu nhập tốt hơn, internet, đi du lịch nhiều hơn cùng với các khoản đầu tư nghiêm túc đổ về".

Người đàn ông 70 tuổi và đã lập gia đình này cho hay, các thành phố lớn của Việt Nam hiện có nhiều phòng khám và bệnh viện mang đặt trưng của phương Tây. Ngoài ra, tại các thành phố còn nhiều khách sạn cao cấp.

Thách thức khi sống ở Việt Nam

Không giống một số quốc gia khác, như Mexico, Việt Nam không có "thị thực về hưu". Vì thế những người đã nghỉ hưu không làm việc tại Việt Nam khó có thể ở đây trong thời gian dài. Có những thị thực du lịch đòi hỏi bạn phải rời Việt Nam sau mỗi 90 ngày, các quy tắc phụ thuộc vào quốc gia bạn ở.

Sau đó, có một loại thị thực dành cho những người ngoại quốc làm việc trong các công ty Việt Nam, cũng như thị thực đầu tư dành cho những người làm ăn ở Việt Nam hoặc đầu tư vào công ty nào đó. Neil Varden cho hay: "Việc xin thị thực không dễ vì các quy định luôn thay đổi".

Ô nhiễm cũng là một vấn đề tại các thành phố ở Việt Nam, một phần do lưu lượng xe ô tô và xe máy cũng như các chính sách hạn chế về môi trường, Leffel viết trong cuốn A Better Life For Half The Price.

Hoài Linh

