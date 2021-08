Các nhân chứng đã ghi lại được hình ảnh những trực thăng quân sự Mỹ đang sơ tán các nhân viên của đại sứ quán nước này ở Kabul khi Taliban bắt đầu tổng tiến công thủ đô Afghanistan từ mọi hướng.

browser not support iframe.

Theo báo RT, ít nhất hai máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook được nhìn thấy tới - lui ở khu tổ hợp đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm 15/8. Chúng được tin đang làm sứ mệnh không vận các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán rời khỏi thủ đô Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo cực đoan nhanh chóng thâu tóm quyền kiểm soát thành phố.

Cùng thời điểm, các nhân chứng cũng nhìn thấy nhiều chiếc xe rời khỏi đại sứ quán lên đường ra sân bay quốc tế Kabul.

Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook được tin đang làm nhiệm vụ di tản các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Labul ngày 15/8. Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden đã điều động khoảng 5.000 binh sỹ tới đảm bảo di tản các nhân viên người Mỹ, các nước đồng minh và người Afghanistan hợp tác với Mỹ một cách an toàn và có trật tự. Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken cảnh báo Taliban sẽ hứng "đòn trả đũa nhanh chóng" nếu gây tổn hại đến các công dân nước này.

Binh lính được điều động hỗ trợ các nhà ngoại giao rời khỏi đại sứ quán. Ảnh: RT

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phê chuẩn việc triển khai thêm 1.000 quân tới Afghanistan, nâng tổng số binh sĩ sẽ hiện diện tại đây lên tổng cộng 6.000 người.

Theo quan chức giấu tên, số lính bổ sung này thuộc đơn vị không quân số 82 đã đến Kuwait và họ được cử đến Afghanistan do tình hình an ninh tại đây đang xấu đi. Nhiệm vụ chính của họ hiện giờ là đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế Kabul, nơi nhập cảnh và xuất cảnh trọng yếu ở thủ đô Afghanistan.

Tuấn Anh

Taliban chiếm thủ đô, Afghanistan sắp có chính phủ chuyển tiếp Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới sau khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul và tổng thống đã rời khỏi đất nước đến Tajikistan.