Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể vượt qua vòng loại ở nội dung 200m tự do tại Olympic Tokyo 2020.

Vòng loại bơi 200m tự do nữ diễn ra lúc 17h05 ngày 26/7 tại cung thể thao dưới nước Tokyo có sự tham gia của 30 VĐV đến từ những quốc gia như: Mỹ, Australia, New Zealand, Latvia, Lebanon, Canada, Trung Quốc, Việt Nam, ROC.

Ban tổ chức xếp các VĐV thành 4 nhóm thi vòng loại. 16 VĐV có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết và 8 VĐV xuất sắc nhất sẽ thi chung kết.

Nguyễn Thị Ánh Viên, nhà vô địch SEA Games, là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á tham dự nội dung 200m tự do tại Olympic Tokyo 2020.

Ánh Viên xếp cuối trong 8 VĐV tranh tài vòng loại nội dung 200m tự do

Dù "làm mưa làm gió" ở đấu trường khu vực, nhưng ở sân chơi Olympic, Ánh Viên có khoảng cách trình độ rất xa với các đối thủ.

Bên cạnh đó, nội dung 200m tự do không phải là sở trường của Ánh Viên, nên không bất ngờ khi VĐV người Cần Thơ về đích thứ 8 với thời gian 2 phút 05 giây 30. Thành tích này kém xa so với thông số tốt nhất của Ánh Viên từng đạt được ở nội dung 200m tự do là 1 phút 59 giây 24.

Với kết quả này, Ánh Viên bị loại ở nội dung khi không nằm trong nhóm 16 VĐV có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Ánh Viên còn tham dự một nội dung nữa là 800m tự do, tuy nhiên cơ hội vào chung kết với VĐV Việt Nam là rất khó khăn.

Kết quả thi đấu của Ánh Viên

Bằng Lăng

