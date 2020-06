Phấn khích sau khi Chelsea đánh bại Man City 2-1 giúp Liverpool chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi, hàng nghìn người hâm mộ Liverpool đã tràn ra đường để ăn mừng thâu đêm.

Xem video CĐV Liverpool phát cuồng với chức vô địch sau 30 năm chời đợi:

Sau 30 năm chờ đợi, cuối cùng Liverpool đã trở lại đỉnh cao Premier League. Họ đã chính thức lên ngôi ở vòng 31 nhờ món quà của Chelsea, đội bóng đã đánh bại Man City với tỉ số 2-1.

Không chỉ lên ngôi vô địch, Liverpool còn lập kỉ lục với tư cách đội bóng giành chức vô địch sớm nhất lịch sử giải đấu. Cụ thể, đội bóng thành phố cảng đã đăng quang trước 7 vòng đấu. Kỉ lục trước đó thuộc về Man City (2017-18) và Man Utd (2000-01). Hai đội bóng thành phố Manchester đều lên ngôi trước 5 vòng đấu.

Tan trận Chelsea vs Man City, hàng nghìn fan Liverpool đã bất chấp các quy tắc giãn cách và nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để đổ ra đường và hát vang bài hát truyền thống của CLB "You'll Never Walk Alone".

Theo Daily Mail, tiếng ồn do fan Liverpool phát đi xa hơn 2km. Ngoài ra, đám đông cũng đốt vào sáng và mang theo rất nhiều cúp giả và hòa mình vào dòng người "đi bão".

Sau khi tràn ra đường, CĐV Liverpool đã diễu hành rồi kéo về trước cửa sân Anfield để tiếp tục ăn mừng cùng nhau. Có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui vô bờ bến của họ sau những năm tháng chờ đợi quá lâu.

Nếu không chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ ăn mừng của fan Liverpool chắc chắn sẽ hoành tráng hơn nhiều lần.

Thiên Bình (Ảnh: Reuters, AP, Daily Mail, Offside)