Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giải bóng đá VĐQG Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2020-2021 sẽ được khởi tranh chậm hơn gần một tháng so với mọi khi.

La Liga mùa giải 2020-2021 là lần thứ 90 kể từ khi thành lập đến nay. Real Madrid là đương kim vô địch, sau khi vượt qua đại kình địch Barcelona đầy nghẹt thở.

Theo thông báo của Ban tổ chức La Liga, mùa giải 2020-2021 sẽ khởi tranh vào ngày 12/9/2020 và dự kiến ​​kết thúc vào ngày 23/5/2021.

La Liga 2020-2021 khởi tranh vào ngày 12/9

Trong khi đó, La Liga còn 3 đại diện tranh tài tại Champions League 2019/20. Trong khi Atletico đã có mặt ở tứ kết, thì Barca và Real Madrid vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng 1/8. Chưa kết Sevilla và Getafe vẫn chưa đá vòng 1/8 Europa League vì dịch Covid-19. Trận chung kết Champions League năm nay diễn ra vào ngày 24/8, chung kết Europa League diễn ra ngày 22/8.

Do đó, việc lùi ngày khai màn La Liga chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị và thời gian nghỉ hè của CLB.

Chưa kể, nếu tình hình ổn định, năm sau sẽ là năm EURO được tổ chức, việc có quá nhiều giải đấutrong thời gian ngắn được cho là có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của các cầu thủ tại Tây Ban Nha.

VietNamNet sẽ cập nhật lịch thi đấu chi tiết sau khi có thông báo của Ban tổ chức La Liga.

Thiên Bình