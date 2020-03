- Trận chung kết Champions League 2019/20 cũng như Europa League bị hoãn vô thời hạn vì sự bùng phát của dịch Covid-19.

Thông báo được UEFA đưa ra trong ngày đầu tuần, khi đại dịch toàn cầu Covid-19 còn cho thấy nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Man City dẫn Real Madrid 2-1 tại Bernabeu và lượt về vòng 16 chưa thể diễn ra. Giờ đây, chung kết giải bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19

Theo kế hoạch, trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, được diễn ra vào 30/5 tại sân Ataturk Olympic, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Và ở cuộc họp trực tuyến tuần trước, UEFA dự định lùi lại 1 tháng. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng là bất khả thi vào lúc này, bởi dịch Covid-19.

Tương tự trận đấu giành cúp Europa League mùa này cũng hoãn vô thời hạn.

Tuyên bố của UEFA cho hay: “Không có quyết định nào được đưa ra về thời điểm mới diễn ra các trận chung kết. Một nhóm làm việc – được thành lập vào tuần trước – kết quả cuộc hội nghị giữa các bên liên quan của bóng đá châu Âu, do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chủ trì, sẽ phân tích các lựa chọn có sẵn. Nhóm đã bắt đầu kiểm tra lịch và sẽ có thông báo sau".

Cúp C1 và Europa League mùa này, mới đến vòng 16 thì bị tạm hoãn. Có 4 đội lấy vé vào tứ kết Champions League gồm Atletico Madrid, đội đã biến Liverpool thành cựu vương, PSG, Atalanta và Leipzig sau khi đánh bại Tottenham.

Bốn trận còn lại chưa được diễn ra là Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli và Bayern Munich vs Chelsea.

Tuần trước, trong cuộc họp UEFA đã quyết định hoãn Euro 2020 đến năm sau.

L.H