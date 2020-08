Vòng tứ kết Champions League khép lại, đã xác định cái cái tên cuối cùng giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất mùa giải năm nay, đó là đại chiến giữa hai nền bóng đá Pháp và Đức.

Trên sân vận động Jose Alvalade (Lisbon, Bồ Đào Nha), Man City dù được đánh giá cao hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi biết mình biết người của Lyon. Thậm chí, đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn phải nhận bàn thua trước sau pha kết thúc của Maxwel Cornet ở phú 24.

Phải rất vất vả đương kim Á quân Ngoại hạng Anh mới tìm được bàn gỡ ở phút 69. Đó là pha phối hợp ăn ý giữa Sterling và Kevin De Bruyne để tiền vệ người Bỉ đặt lòng tung lưới Lyon.

Lyon gây bất ngờ lớn khi loại Man City ở tứ kết

Tuy nhiên, Lyon đã tạo ra cú sốc lớn nữa tại Champions League khi cầu thủ vào sân thay người Moussa Dembele lập cú đúp trong các phút 79 và 87 để mang về chiến thắng khó tin 3-1, cùng tấm vé vào bán kết cho đại diện Ligue 1.

Trước đó, PSG đã làm nên cuộc lội ngược dòng khó tin trước Atalanta, RB Leipzig tạo cơn địa chấn khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1. Đặc biệt là màn hủy diệt Barca của Bayern Munich.

Hai cặp đấu ở vòng bán kết Champions League năm nay

Dù được đánh giá cân tài cân sức và xem là trận chung kết sớm nhưng không ai nghĩ tới việc "Hùm xám" nước Đức giành chiến thắng tới 8-2 trước Lionel Messi và các đồng đội. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của đội bóng xứ Catalunya ở đấu trường châu Âu.

Như vậy 2 cặp bán kết Champions League năm nay được xác định là những màn so tài giữa hai nền bóng đá Pháp và Đức: PSG vs RB Leipzig và Bayern Munich vs Lyon.

Cặp bán kết một giữa PSG gặp RB Leipzig diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/8, trong khi trận bán kết còn lại được tổ chức một ngày sau đó.

Thất bại 2-8 trước Bayern Munich là một chương đen tối trong lịch sử Barca

Theo thể thức thi đấu mới, kết từ vòng tứ kết, bán kết và chung kết được diễn ra theo thể thức đấu một trận duy nhất từ ngày 12 đến ngày 23/8/2020 tại SVĐ Ánh sáng và SVĐ José Alvalade ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Các trận đấu tiếp tục được diễn trong tình trạng không có khán giả.

Sau khi giải đấu trở lại vào tháng 8/2020, mỗi đội được phép thay tối đa 5 cầu thủ, với cầu thủ thứ sáu được phép ở hiệp phụ. Tuy nhiên, mỗi đội chỉ có 3 cơ hội để thực hiện quyền thay người, với cơ hội thứ tư được áp dụng ở hiệp phụ, ngoại trừ quyền thay người được thực hiện ở thời gian nghỉ giữa giờ, trước khi bắt đầu hiệp phụ và quãng nghỉ giữa hai hiệp phụ. Điều này được thông qua sau đề xuất từ FIFA và được IFAB chấp thuận để giảm bớt tác động của lịch thi đấu dày đặc.

Lịch Thi Đấu Champions League 2019/2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 19/08 19/08 02:00 Leipzig -:- PSG Bán kết 20/08 20/08 02:00 Lyon -:- Bayern München Bán kết

Thiên Bình