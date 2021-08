22h30 ngày 22/8, sân Emirates:

Romelu Lukaku quyết tâm ghi bàn trận trình làng để giúp Chelsea đánh bại Arsenal ngay tại Emirates.

Thông tin lực lượng

Pháo thủ không có được lực lượng mạnh nhất khi Thomas Partey, Eddie Nketiah và Gabriel Magalhaes vắng mặt vì chấn thương.

Alexandre Lacazette cùng Willian buộc phải ngồi ngoài vì Covid-19. Aubameyang đã âm tính nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Lukaku sẵn sàng ra mắt Chelsea

Bên kia chiến tuyến, Hakim Ziyech cùng Loftus-Cheek chắc chắn ngồi ngoài. Pulisic mới nhiễm Covid-19 nên đang cách ly điều trị.

Tuy thế, Lukaku đang rất sung sức và sẵn sàng đá trận ra mắt Chelsea lần thứ hai trong sự nghiệp. Tiền đạo người Bỉ có thể thay vị trí Timo Werner.

Tương quan trận đấu

Arsenal đang phải chịu áp lức lớn tìm lại vinh quang sau mùa bóng trắng tay, không được tham dự cúp châu Âu. Quyết tâm của lãnh đạo Pháo thủ được thể hiện bằng hai bản hợp đồng mới với Odegaard và Ramsdale.

Tuy nhiên, đầu tư nhiều chưa chắc mang lại thành công. Ngày ra quân, Arsenal cầm bóng nhiều hơn nhưng họ bế tắc và thiếu ý tưởng. Thất bại bẽ bàng trước Brentford khiến chiếc ghế Arteta đang lung lay dữ dội.

Với Chelsea lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay khi chinh phục Siêu cúp châu Âu, Thomas Tuchel được ban lãnh đạo The Blues tặng ngay "món quà" đáng giá - Romelu Lukaku.

Chân sút người Bỉ được xem như là mảnh ghép còn thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Tuchel. Có Lukaku, Chelsea sẽ sở hữu một "sát thủ" vòng cấm, người có khả năng làm tường, phối hợp và săn bàn cực kỳ đa dạng.

Chelsea được đánh giá cao hơn đội chủ nhà

Chelsea đang bắt nhịp rất nhanh với mùa giải mới, qua chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Crystal Palace. Giờ là lúc họ phô diễn sức mạnh, với lối chơi kỷ luật, chắc chắn và rất hiệu quả.

Thành tích đối đầu

Arsenal có thành tích tương đối tốt khi đối đầu Chelsea. Trong 203 lần đụng độ trước đây, Arsenal thắng 79, hòa 65 và thua 59 trận.

Lận chạm trán gần nhất diễn ra hồi tháng 5/2021, Pháo thủ thành London giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Nhận định

Arsenal cần cải thiện phong độ so với trận mở màn với Brentford. Thực tế cho thấy, dưới thời Arteta, The Gunners thường chơi tốt trước những đối thủ nằm trong nhóm "Big Six".

Mặc dù vậy, lúc này Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn nhờ dàn lực lượng đồng đều và lối chơi rõ ràng, uyển chuyển.

Nếu đá chính, Lukaku sẽ gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Arsenal vốn thiếu tính tổ chức.

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp 3/4, 2 1/4

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Arsenal: Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Pepe; Martinelli.

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku.

Lịch Thi Đấu Premier League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 22/08 22/08 20:00 Southampton -:- Man Utd Vòng 2 22/08 20:00 Wolverhampton -:- Tottenham Vòng 2 22/08 22:30 Arsenal -:- Chelsea Vòng 2 24/08 24/08 02:00 West Ham -:- Leicester Vòng 2

* Đăng Khôi