Paul Pogba được loan báo ngồi lại đàm phán ở lại MU, chứ không phải một mực rời Old Trafford cho bằng được.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mang đến tin tốt lành cho người hâm mộ Quỷ đỏ về Paul Pogba, người vừa bắt đầu mùa giải mới đầy dữ dội, khó tin với kỷ lục kiến tạo.

Pogba và Bruno Fernandes làm nức lòng fan trong ngày MU ra quân chiến dịch Premier League 2021/22

Pogba trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MU lập poker (4) pha kiến tạo trong một trận đấu tại Premier League, trong ngày đội bóng của Solskjaer ra quân hủy diệt Leeds 5-1.

Màn trình diễn đỉnh cao của Pogba khiến các fan Quỷ đỏ sẽ không khỏi cảm thấy tiếc nuối nếu anh nhất mực muốn ra đi.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Pogba đang có những đàm phán để gia hạn với niềm tin cao từ MU, anh sẽ ở lại.

Tiền vệ Pháp lập kỷ lục kiến tạo - 4 lần trong trận MU 5-1 Leeds

“MU luôn tự tin giữ chân Paul Pogba trong mùa hè này. Trước cũng như sau những tin đồn đến PSG, và thương vụ Messi của CLB này, Quỷ đỏ vẫn vững niềm tin: Pogba ở lại.

Các cuộc đàm phán của MU với người đại diện Mino Raiola để gia hạn Paul Pogba diễn ra trong những tuần qua Hiện vẫn chưa có thỏa thuận (đạt được) giữa đôi bên. Nhưng MU sẽ tiếp tục nỗ lực cho điều này”.

Đó là một tín hiệu rất khác so với các thông tin trước đó được loan đi rằng, Pogba không muốn ký mới MU và quyết tâm thực hiện hết hợp đồng để tự do rời Old Trafford vào hè sau.

Bản thân Pogba cũng cho thấy tâm trạng vui vẻ sau khi ra quân hoành tráng cùng MU.

L.H

Pogba lập kỷ lục poker kiến tạo, MU thắng 5 sao ra quân Premier League Không chỉ Bruno Fernandes chói sáng với hat-trick, Pogba cũng bắt đầu mùa giải mới đầy ‘điên rồ’ với 4 pha kiến tạo cùng Quỷ đỏ thắng tưng bừng Leeds 5-1, khởi đầu mĩ mãn Premier League 2021/22.

Solskjaer: MU phải ôm lấy ‘nỗi sợ thất bại’ để đổi vận Thuyền trưởng Solskjaer muốn MU phải thi đấu kỷ luật, khao khát và ôm lấy “nỗi sợ thất bại” để đổi vận ở mùa giải mới.