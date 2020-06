Công Phượng cần bàn thắng giải toả, đặc biệt là tạo ra món quà ý nghĩa tặng vợ sắp cưới khi TPHCM tiếp Viettel, vòng 5 V-League.

Sau lễ đính hôn, Công Phượng quyết tâm ghi bàn thắng làm quà cho vợ sắp cưới. Tuy nhiên, chân sút người Nghệ An chơi mờ nhạt, tịt ngòi trong trận derby Sài thành. Chính vì trận thua Sài Gòn FC đẩy đội bóng của Công Phượng xuống vị trí thứ 6 trên BXH.

Nếu tính cả trận gặp SHB Đà Nẵng ở cúp Quốc Gia 2020, thầy trò Chung Hae Seong đã trải qua 270 phút liên tiếp không ghi được bàn thắng.

Công Phượng "tịt ngòi" nhiều trận liên tiếp

Với cá nhân Công Phượng, tiền đạo này đã tịt ngòi trong tất cả trận đấu ở V-League, vì vậy hiển nhiên chân sút này càng nóng lòng lập công.

Trả lời trước đụng đụng độ Viettel vòng 5 LS V-League, Công Phượng nói: "CLB TPHCM đá tốt trong mấy vòng đầu tiền. Nhưng thời gian dịch bệnh Covid-19, chúng tôi nghỉ quá lâu, để mà quay lại nhịp như trước không phải là điều dễ dàng. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Mục tiêu của tôi và CLB TPHCM là 3 điểm trên sân nhà".

Vấn đề là đối thủ của TPHCM không dễ bắt nạt. Phong độ của đội bóng do HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt đang tương đối ổn. Viettel duy trì mạch bất bại và đang đứng nhì bảng V-League.

Viettel hiện đang xếp nhì bảng, rất tự tin có thể lấy điểm khi làm khách tại Thống Nhất

Sự tự tin của Viettel thể hiện trong việc họ rất thoải mái đi... giao lưu trước khi đụng độ CLB TPHCM. Thủ quân Bùi Tiến Dũng khẳng định: Chúng tôi đặt mục tiêu 3 điểm, bất kể việc Viettel phải làm khách tại sân Thống Nhất.

Trong ngày 17/6, vòng 5 V-League còn 2 trận Quảng Nam vs Bình Dương và derby Bắc bộ Hải Phòng vs Than Quảng Ninh.

Video Sài Gòn đánh bại TPHCM:

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 17/06 17/06 17:00 Quảng Nam -:- Bình Dương FC Vòng 5 17/06 17:00 Hải Phòng FC -:- Than Quảng Ninh FC Vòng 5 17/06 19:00 Hồ Chí Minh City -:- Viettel Vòng 5 18/06 18/06 17:00 Hoàng Anh Gia Lai -:- Sài Gòn FC Vòng 5 18/06 17:00 Thanh Hóa -:- Nam Định FC Vòng 5 18/06 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:- SHB Đà Nẵng FC Vòng 5 18/06 19:00 Hà Nội FC -:- Sông Lam Nghệ An Vòng 5

LS V-League 1 2020 Vòng 4 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Sài Gòn FC 4 2 2 0 5 1 4 8 2 Viettel 4 2 2 0 7 5 2 8 3 Sông Lam Nghệ An 4 2 2 0 2 0 2 8 4 Bình Dương FC 4 2 1 1 6 1 5 7 5 Hà Nội FC 4 2 1 1 9 6 3 7 6 Hồ Chí Minh City 4 2 1 1 4 2 2 7 7 Hoàng Anh Gia Lai 4 2 1 1 5 6 -1 7 8 Hải Phòng FC 4 1 2 1 2 6 -4 5 9 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 1 1 2 4 4 0 4 10 Than Quảng Ninh FC 4 1 1 2 4 5 -1 4 11 Quảng Nam 4 1 1 2 5 11 -6 4 12 SHB Đà Nẵng FC 4 1 0 3 7 7 0 3 13 Nam Định FC 4 1 0 3 5 8 -3 3 14 Thanh Hóa 4 0 1 3 1 4 -3 1

Huy Phong