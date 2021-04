HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng Hà Nội FC thua Viettel là do thiếu may mắn, đồng thời nhìn nhận trọng tài Ngô Duy Lân quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ Đức Huy.

Hà Nội FC trong ngày ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc trắng tay trước Viettel, thậm chí còn chất chồng khó khăn vì chiếc thẻ đỏ của Đức Huy. "Cơ hội cho chúng tôi không phải là ít nhưng tiếc rằng bàn thắng không đến", HLV Hoàng Văn Phúc nói "Một phần nữa là không may mắn, đặc biệt là quả đá phạt của Quang Hải. Thua trận này, cơ hội vào top 6 vẫn còn và chúng tôi phải nỗ lực trên 100%".

HLV Hoàng Văn Phúc

"Đội mất thêm Đức Huy nên lực lượng đã mỏng lại mỏng hơn. Chỉ mong cầu thủ ngoại mau hồi phục. Trận tới gặp Than Quảng Ninh hi vọng may mắn hơn.

Áp lực thì HLV nào cũng có nhưng tôi và anh em ban huấn luyện đều hết mình với đội bóng và các bạn có thể thấy cầu thủ khát khao thế nào. Họ chơi rất quyết tâm, còn có bàn thắng hay không thì do may mắn.



Bóng đá không nói đến cơ hội thắng là bao nhiêu. Cầu thủ hôm nay thua khá buồn, tiếc nhưng chúng tôi phải cố gắng. Tôi không đổ lỗi về lực lượng mà muốn đá theo cách của mình thì phải có đủ quân", HLV Hoàng Văn Phúc bổ sung.

Tình huống Đức Huy nhận thẻ đỏ gây tranh cãi

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân đã quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ Đức Duy: "Tôi đứng ngay ở đó. Trọng tài Ngô Duy Lân thổi quá nặng, chỉ thẻ vàng thì đúng. Đức Huy chỉ cao tay chứ không đánh nguội. Ngay tình huống khác trong trận Ngân Văn Đại có cơ hội nhưng trọng tài lại không cho lợi thế".

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Đây là trận thắng đầu tiên của Viettel trước Hà Nội. Tuy Hà Nội thiếu nhiều cầu thủ nhưng họ vẫn chơi tốt. Chúng tôi vẫn tôn trọng họ. Tôi nghĩ Hà Nội không may mắn, còn chúng tôi may mắn hơn và đã có được bàn thắng.

Giải còn 5 trận, tôi nghĩ nếu họ giành được 1 trận thắng thì sẽ lấy lại được tinh thần và vẫn còn cơ hội vào top 6".

Video Hà Nội 0-1 Viettel:

browser not support iframe.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/04 07/04 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 Bình Định Vòng 8 07/04 18:00 Than Quảng Ninh FC 1:0 Sài Gòn FC Vòng 8 07/04 19:15 Hà Nội FC 0:1 Viettel FC Vòng 8 08/04 08/04 17:00 Thanh Hóa -:- Hải Phòng FC Vòng 8 08/04 17:00 Bình Dương FC -:- Nam Định FC Vòng 8 08/04 17:00 SHB Đà Nẵng FC -:- Hoàng Anh Gia Lai Vòng 8 08/04 19:15 Hồ Chí Minh City -:- Sông Lam Nghệ An Vòng 8

Huy Phong