HLV trưởng CLB Phố Hiến, Hứa Hiển Vinh thừa nhận hành động của mình là phi thể thao, đã lên tiếng xin lỗi sau hành vi bóp cổ cầu thủ An Giang, cũng là học trò cũ.

"Thực sự tôi thấy hành động của tôi không phải. Tôi xin xin lỗi các CĐV, người hâm mộ", HLV Hứa Hiển Vinh chia sẻ với VietNamNet.

Nói về sự cố xảy ra trên sân trong trận Phố Hiến gặp An Giang, HLV Hứa Hiển Vinh bày tỏ: "Tình huống đó cầu thủ Văn Huy khi ném biên nhưng đá rất mạnh một quả bóng vào trợ lý của tôi ở cabin. Nếu Huy đá nhẹ thì không nói làm gì. Hơn nữa, Văn Huy chính là cầu thủ mà tôi từng làm thầy. Văn Huy từng chơi cho Phố Hiến ở giai đoạn 1 mùa giải năm ngoái, sau đó cho An Giang mượn.

Bóng đá có tính đối kháng cao, tôi cũng nhận thấy mình có hành động nóng tính, bộc phát. Sau trận tôi đã chủ động gặp Văn Huy để xin lỗi. Huy cũng đã xin lỗi tôi và BHL CLB Phố Hiến. Hai bên đã giảng hoà vui vẻ".

Theo HLV Hiển Vinh, đây là bài học cho riêng ông cũng như các cầu thủ trẻ, cần phải kiểm chế cảm xúc, bởi bóng đá không chỉ có luật chơi, mà còn là hình ảnh của CLB.

Trước đó, ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, khi chuẩn bị ném biên, Văn Huy đá rất mạnh một trái bóng về phía khu kỹ thuật của đội Phố Hiến. HLV Hứa Hiển Vinh lập tức lao ra có hành động bóp cổ hậu vệ CLB An Giang. Nhiều cầu thủ đội chủ nhà cũng quây lấy cầu thủ đối phương để "hỏi cho ra lẽ", rất may trọng tài đã kịp thời can thiệp.

Sau tình huống này, trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ hai cho Văn Huy, đồng nghĩa với việc cầu thủ này phải rời sân. HLV Hứa Hiển Vinh cũng nhận thẻ vàng với hành động không đẹp của mình.

An Giang thiếu người và còn rất ít thời gian nên không thể có bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại 1-2. Còn Phố Hiến sau trận thắng này có 12 điểm, kém đội đầu bảng Khánh Hà 4 điểm.

Sau trận, HLV An Giang cho rằng tấm thẻ vàng thứ hai dành cho Văn Huy quá nặng, đồng thời bức xúc khi cầu thủ của mình bị bóp cổ trên sân.

