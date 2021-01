Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận trọng tài gặp nhiều sự cố khi bắt các trận của Nam Định ở mùa giải 2020, nhưng V-League 2021 sẽ khác.

Không ngại bắt trận Nam Định

Mùa giải 2020, công tác trọng tài để lại nhiều tai tiếng, vấp phải phản ứng quyết liệt từ các đội bóng, trong đó đáng kể nhất làCLB Nam Định.

Thống kê chỉ ra rằng, đội bóng thành Nam phải mất từ 7-8 điểm sau những trận đấu mà trọng tài nhận định sai, làm ảnh hưởng tới kết quả. Hậu quả là Nam Định phải đá trận cầu sinh tử ở vòng cuối, suýt rớt hạng.

Các trọng tài mắc nhiều sai sót mỗi khi điều hành trận đấu có Nam Định ở mùa trước

Bước vào mùa giải năm nay, ông Dương Văn Hiền tự tin cho biết đội ngũ trọng tài đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, khi có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, đặc biệt là tâm lý. Với các trận đấu có Nam Định, các trọng tài V-League tin rằng mình đã rút ra nhiều bài học để làm tốt hơn.

"Trước mùa giải, các trọng tài đã được chuyên gia tâm lý hỗ trợ, thay vì làm công tác này ở giai đoạn giữa mùa giải như V-League 2020. Các trọng tài hiện rất tự tin, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tất nhiên, tuỳ trận đấu với tính chất căng thẳng khác nhau, Ban trọng tài sẽ phân công trọng tài phù hợp nhất làm nhiệm vụ.

Với riêng CLB Nam Định, anh em trọng tài không ai e ngại cả. Tất cả đều nỗ lực hết sức, điều hành tốt nhất trong điều kiện cho phép", ông Dương Văn Hiền chia sẻ.

Mong "đầu xuôi, đuôi lọt"

Trước ngày V-League khởi tranh, công tác trọng tài đã ghi điểm trong trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel. Ở trận đấu này, các quyết định của trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đều chính xác, đặc biệt là tình huống quyết định không thổi penalty cho Viettel khi trung vệ Việt Anh để tay chạm bóng trong vòng cấm.

55/56 trọng tài vượt bài kiểm tra thể lực. Người duy nhất bị loại gặp vấn đề về huyết áp cao

"Một số đội bóng, cầu thủ chưa nắm rõ luật nên có phản ứng. Đây là cuộc chơi công bằng, và các trọng tài đều ý thức được việc không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, vững vàng về tâm lý.

Trọng tài Ngô Duy Lân đã làm rất tốt công việc được giao trong trận mở màn mùa giải mới. Hy vọng là công tác trọng tài sẽ "đầu xuôi, đuôi lọt", giúp V-League 20201 thành công", người đứng đầu Ban trọng tài VFF kỳ vọng.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, ông Hiền cho biết bên cạnh kết quả 55/56 trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực, thì năm nay một số trọng tài giàu kinh nghiệm trở lại (bị trượt ở mùa trước), trong đó đáng chú ý là 2 gương mặt kỳ cựu Hoàng Phạm Công Khanh và Nguyễn Trọng Thư. Ngoài ra, đội ngũ trọng tài cũng bổ sung những trọng tài trẻ đang rất tiến bộ.

Ông Dương Văn Hiền (áo đỏ), cùng Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trực tiếp kiểm tra chất lượng đội ngũ trọng tài trước mùa giải 2021

V-League 2021 chính thức khai mạc vào cuối tuần này, và ngay ở vòng đầu tiên các trọng tài sẽ gặp những thử thách thực sự.

Theo lịch thi đấu, ngày 16/1 có 3 cặp đấu giữa SLNA vs Bình Định, Bình Dương vs Thanh Hoá, Viettel vs Hải Phòng. Trước đó 1 ngày là trận đấu giữa Nam Định vs Hà Nội. Vòng 1 V-League 2021 kết thúc với 3 trận đấu SHB Đà Nẵng vs TPHCM, Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh, Sài Gòn vs HAGL.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2021

Video Quảng Nam 1-0 Nam Định:

