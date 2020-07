Giảm lệ phí dự giải còn 120 triệu đồng, các đội dự giải hạng Nhì quốc gia 2020 còn được VFF bao trọn công tác tổ chức khi đá sân nhà.

Sau khi ký hợp đồng với Hệ sinh thái thể thao và giải trí On Sports để đơn vị này trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2020 vào ngày 6/7, VFF đã công bố một loạt điều chỉnh hấp dẫn cho 15 đội tranh tài.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, với sự đồng hành của nhà tài trợ, lệ phí dự giải của các đội hạng Nhì giảm 33,3%, từ 160 triệu đồng/ CLB còn 120 triệu đồng. Đặc biệt, VFF bao trọn, chi trả cả kinh phí tổ chức khi thi đấu trên sân nhà (bao gồm cả tiền ăn, ở cho giám sát, trọng tài).

Sân chơi hạng Nhì 2020 được hâm nóng nhờ 3 suất thăng hạng

Với 3 suất thăng hạng, lên chơi tại giải hạng Nhất 2021, BTC giải cũng treo thưởng cho 2 đội đồng hạng Nhất (thắng ở 2 trận bán kết) mỗi đội 150 triệu đồng.

Ngoài On Sports, giải hạng Nhì quốc gia tiếp tục được tài trợ bởi Next Media- đơn vị trước đó được VFF giao quyền xây dựng hình ảnh, giải đấu, quảng bá và khai thác thương quyền.

Năm nay, giải hạng Nhì quốc gia - On Sports 2020 có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp, do Next Media và On Sports thực hiện. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thống và được livestreams trực tiếp trên kênh Youtube và trang fanpage của VFF, On Sports và Next Sports.

Khởi tranh từ ngày 10/77 đến 16/9 với sự tham dự của 15 đội bóng. Bảng A gồm: Phú Thọ, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm: Bình Thuận, Công An Nhân Dân, Đồng Nai, Gia Định, Tiền Giang, Trẻ TP.HCM, Triệu Minh, Vĩnh Long.

Phù Đổng FC (áo cam) là ứng cử viên cho suất thăng hạng

Tại vòng loại, các đội đá vòng tròn theo thể thức lượt đi (từ 19.7-3.8) và lượt về (từ 15,8-8.9) để tính điểm, xếp hạng. Hai đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng tham dự vòng chung kết (VCK). Còn đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất khi tính cả 2 bảng sẽ phải xuống hạng.

Tại VCK diễn ra từ 13-16/9, 4 đội chia thành 2 cặp đấu. Hai đội thắng ở 2 cặp đấu sẽ giành 2/3 suất thăng hạng Nhất 2021. Hai đội thua còn cơ hội có thêm cơ hội giành vé vớt khi trực tiếp đối đầu nhau.

H.K