Quy tụ khoảng 500 golfer tranh tài tại FLC Golf Links Quy Nhon từ 18 đến 20-3, Deoca Group Golf Championship 2022 có HIO giá trị 16 xe sang.

Công bố vào chiều 14/3, DeoCa Group Golf Championship 2022 diễn ra tại FLC Golf Links Quy Nhon từ ngày 18/3 đến 20/03.

Theo BTC giải, dự kiến có gần 500 golfer tham gia tranh tài theo thể thức đấu gậy dựa vào Handicap ngày (System 36) với 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên). Sau mỗi ngày thi đấu, Ban tổ chức tiến hành trao 5 giải kỹ thuật, giải Nhất, Nhì, Ba các bảng A, B, C và giải Best Gross sẽ trao cho golfer có kết quả tốt nhất sau 3 ngày thi đấu.

Giải đấu được tổ chức tại một trong những sân golf thú vị nhất Việt Nam

Độ dài sân Ocean của FLC Golf Links Quy Nhon là 7,273 yards, mỗi hố golf trên sân đều có những đặc điểm và độ khó riêng. Với thiết kế độc đáo tạo ra một sân golf thách thức cao độ, cộng với thời tiết đẹp ở vùng biển Nhơn Lý hứa hẹn tạo ra những trải nghiệm khó quên cho golfer ở mọi trình độ.

Nhằm tăng tính hấp dẫn cho giải đấu, BTC giải đưa ra giải hole in one (HIO) cực kỳ hấp dẫn gồm 16 xế sang, 2 tỷ tiền mặt cùng nhiều phần quá giá trị từ đơn vị chủ giải.

HIO là 16 xế sang và 2 tỷ tiền mặt

Phó Chủ tịch tập đoàn Đèo Cả Nguyễn Quốc Ánh khẳng định DeoCa Group Golf Championship 2022 sẽ trở thành trải nghiệm thú vị cho các golfer. Và thông qua sự thành công của giải đấu trở thành tiền đề để tập đoàn tiếp tục cho những giải đấu tiếp theo nhằm mục đích kết nối, trao đổi, giao lưu để cùng nhau phát triển trên mọi lĩnh vực hợp tác.

H.Khúc

