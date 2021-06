Không CĐV nào từ Đức được đến Anh cỗ vũ thầy trò Joachim Low

Các cầu thủ thứ 12 tại Đức vô cùng thất vọng khi không được đến Wembley (London), Anh để cổ vũ cho đội nhà tại vòng 16 EURO 2020.

Cặp đấu vòng 1/8 được chờ đợi giữa Anh vs Đức diễn ra vào lúc 23h ngày 29/6 tại Wembley.

CĐV tại Đức rất thất vọng khi không có cơ hội cổ vũ đội nhà tại Wembley

Theo Daily Mail, trận đấu vòng 16 đội EURO 2020 dự kiến sẽ đón 43.000 khán giả vào sân, với khoảng 10.000 vé có thể đã đến tay CĐV Đức.

Thế nhưng, người hâm mộ tại Đức mang nỗi thất vọng lớn khi không được phép đến London cổ vũ cho đội nhà bởi những quy định khắt khe về nhập cảnh và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ Anh.

Để có thể vào sân, các CĐV từ Đức phải đảm bảo xét nghiệm PCR âm tính, thực hiện cách ly 10 ngày với thêm 2 lần xét nghiệm âm tính khác.

Như vậy, việc bay đến Anh cổ vũ là bất khả thi với người Đức tại quê nhà.

Tờ Bild thông tin thêm, quy định trên được áp dụng với cả người thân, vợ và bạn gái các cầu thủ. Do vậy, sẽ không có nàng WAGs nào hiện diện ở Wembley.

Hiện LĐBĐ Đức đang liên hệ Đại sứ quán Đức tại Anh xem có thể giải quyết được điều này.

Cũng may, thầy trò Joachim Low vẫn còn an ủi sẽ nhận được sự cổ vũ từ CĐV Đức hiện sống ở Anh, với khoảng 2.000 vé. Dù vậy, con số là quá ít ỏi so với hơn 40.000 khán giả được vào sân!

L.H

