Harry Kane chói sáng khi trực tiếp ghi bàn cùng một pha kiến tạo mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh ở lượt trận thứ hai bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Video Albania 0-2 Tuyển Anh:

Tình huống Harry Kane mở tỷ số với pha đánh đầu đẹp mắt từ quả tạt bên cánh trái của Luke Shaw

Niềm vui của đội trưởng tuyển Anh

Mount ấn định chiến thắng 2-0 cho Tam sư ở phút 63

Pha dứt điểm tinh tế của ngôi sao đang đầu quân cho Chelsea

Chủ nhà Albania có cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ

Trận này, tuyển Anh áp đảo chủ nhà nhưng chỉ ghi được hai bàn thắng

Dù vậy, từng đó là quá đủ để thầy trò HLV Southgate giữ vững ngôi đầu bảng I sau hai lượt trận

Ghi bàn: Kane (38'), Mount (63')

Đội hình ra sân:

Albania: Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli; Laci (sub Ramadani 89), Bare (sub Memushaj 71), Memolla (sub Gjasula 59); Cikalleshi (sub Manaj 59), Broja (sub Lenjani 59), Uzuni

Anh (4-3-3): Pope; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips (sub Ward-Prowse 71), Rice, Mount; Foden (sub Lingard 81), Kane, Sterling

Kết quả Vòng loại World Cup 2022 - KV châu Âu Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Bảng Kênh 28/03 20:00 Kazakhstan 0:2 Pháp D Xem video 28/03 23:00 Gruzia 0:2 Tây Ban Nha B 28/03 23:00 Đan Mạch 8:0 Moldova F 28/03 23:00 Albania 0:2 Anh I 28/03 23:00 Armenia 2:0 Iceland J 29/03 01:45 Ba Lan 3:0 Andorra I 29/03 01:45 Romania 0:1 Đức J 29/03 01:45 Bulgaria 0:2 Italy C 29/03 01:45 Thụy Sỹ 1:0 Lithuania C 29/03 01:45 Ukraine 1:1 Phần Lan D 29/03 01:45 San Marino 0:3 Hungary I 29/03 01:45 Áo 3:1 Đảo Faroe F 29/03 01:45 Israel 1:1 Scotland F 29/03 01:45 Kosovo 0:3 Thụy Điển B 29/03 01:45 Bắc Macedonia 5:0 Liechtenstein J

Thiên Bình