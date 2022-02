Highlights U23 Lào 2-1 U23 Malaysia (nguồn: FPT Play)

Sau khi U23 Indonesia và U23 Myanmar cùng rút lui vì dịch Covid, Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 đã điều chỉnh thể thức thi đấu tại bảng B, hiện chỉ còn hai đội U23 Malaysia và U23 Lào.

Theo đó, bảng đấu này sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về, chọn đội nhất bảng vào bán kết. Đội xếp thứ nhì của bảng B sẽ không được tính xếp thành tích đi tiếp. Do đó, ngoài 3 suất đầu bảng, 1 suất nhì bảng vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa bảng A và bảng C.

U23 Lào (áo đỏ) bất ngờ đánh bại U23 Malaysia 2-1 ở lượt đi

Theo quy định mới, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhất bảng C, đội nhất bảng B sẽ đối đầu với đội nhì bảng C/hoặc nhì bảng A. Do đó, nếu giành ngôi đầu bảng C, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Timor Leste (đội thắng U23 Campuchia 1-0) tại bán kết. Đây là đội gây bất ngờ lớn nhất tại giải năm nay.

Ở trận lượt đi, U23 Lào gây địa chấn khi đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-1 qua đó tạo lợi thế đáng kể trước trận tái đấu. Chỉ cần một kết quả hòa là các cầu thủ đến từ xứ sở Triệu voi sẽ góp mặt ở bán kết