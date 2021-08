Dù thất bại ở một số nội dung sở trường nhưng đội tuyển bơi lội Mỹ vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành tới 11 HCV ở môn Bơi tại Olympic Tokyo 2020.

Video Caeleb Dressel giành HCV 50m tự do nam, phá kỷ lục Olympic:

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi Olympic Tokyo 2020, có 5 nội dung chung kết gồm 50m tự do nam, 50m tự do nữ, 1500m tự do nam, tiếp sức hỗn hợp 4x100m nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam.

Đội tuyển bơi của Mỹ tiếp tục thể hiện ưu thế của mình khi giành 3/5 HCV. Ở nội dung 50m tự do nam, kình ngư Caeleb Dressel cán đích đầu tiên với thời gian 21 giây 07, đồng thời xác lập kỷ lục mới tại Olympic. Ít phút sau, đến lượt Robert Finke giành HCV ở nội dung 1500m tự do nam - nội dung mà Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam tham dự nhưng không vượt qua qua vòng loại. Thành tích của Finke là 14 phút 39 giây 65.

Caeleb Dressel làm dậy sóng đường đua xanh tại Olympic Tokyo 2020

Ở nội dung chung kết cuối cùng, đội bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam của Mỹ đã giành chiến thắng nghẹt thở với thời gian 3 phút 26 giây 78, hơn đội về thứ 2 của Anh có thành tích 3 phút 26 giây 78.

Không chỉ giành HCV, đội bơi của Mỹ còn phá liền hai kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới do chính họ nắm giữ. Kỷ lục của Olympic trước đó là 3 phút 27 giây 95 được lập tại Olympic Rio 2016, trong khi kỷ lục thế giới cũ là là 3 phút 27 giây 28, được xác lập tại Rome (Italy) năm 2009.

Với 5 HCV giành được, Caeleb Dressel xứng đáng là truyền nhân của Michael Phelps

Về mặt cá nhân, Caeleb Dressel của Mỹ là kình ngư xuất sắc nhất ở môn Bơi và có thể là Olympic 2020 khi giành tổng cộng 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân (50m tự do, 100m tự do và 100m bướm) và 2 HCV đồng đội (tiếp sức 4x100m tự do nam và tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam).

Như vậy, với việc giành tổng cộng 11/35 HCV của môn Bơi, đội tuyển bơi lội của Mỹ xếp ở vị trí số 1. Ngoài ra, Mỹ cũng có được 10 HCB và 9 HCĐ.

Xếp thứ 2 là đội tuyển bơi của Úc khi các VĐV đến từ xứ sở chuột túi giành được 9 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ. Trong đó, riêng nữ kình ngư Emma McKeon đóng góp 4 HCV (2 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức).

Với 4 HCV, Emma McKeon của Úc là nữ VĐV bơi lội xuất sắc nhất tại Olympic 2020

Với 4 HCV, đội bơi lội của Vương quốc Anh cũng có kỳ Thế vận hội rất thành công khi mang về cho đoàn thể thao nước nhà tới 4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Các HCV còn lại thuộc về các đoàn Trung Quốc (3 HCV), Ủy ban Olympic Nga (2 HCV), Nhật Bản (2 HCV), Canada, Hungary, Nam Phi và Tunisia mỗi đoàn giành được 1 HCV.

Bảng xếp hạng thành tích ở môn Bơi lội Olympic Tokyo 2020:

Quỳnh Chi

