Vòng 1/8 VCK World Cup Futsal 2021 khép lại với đầy đủ 8 cái tên xác định giành quyền đi tiếp.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai đội tuyển cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết sau những trận đấu kịch tính rạng sáng nay. Và họ sẽ chạm trán nhau ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất FIFA Futsal World Cup 2021.

Tây Ban Nha thắng đậm CH Séc. Ảnh: FIFA

Với tư cách là đội bóng số 1 thế giới, Tây Ban Nha thi đấu lấn lướt CH Séc. Đội tuyển xứ sở đấu bò mất 4 phút để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Raul Campos là người châm ngòi cho cơn mưa bàn thắng mà Tây Ban Nha trút vào lưới CH Séc - đội hòa ĐT futsal Việt Nam 1-1 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Bồ Đào Nha thắng kịch tính Serbia. Ảnh: FIFA

Trước khi hiệp một khép lại, Tây Ban Nha ghi thêm 3 bàn nữa. Sang hiệp hai, đội bóng hạng 17 thế giới nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn thắng và được đền đáp bằng hai pha lập công ở các phút 23 và 32.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc, Tây Ban Nha đã dập tắt hi vọng của CH Séc với bàn ấn định chiến thắng 5-2, qua đó thẳng tiến vào tứ kết.

Nga (áo sẫm) có cơ hội đòi nợ Argentina sau khi để thua 4-5 ở trận chung kết FIFA Futsal World Cup 2016. Ảnh: FIFA

Ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8, Bồ Đào Nha dù được đánh giá cao hơn nhưng Selecao châu Âu cũng phải rất vất vả mới đánh bại được Serbia.

Sau hai hiệp chính, Bồ Đào Nha để đối thủ cầm hòa 2-2 và cần tới 2 hiệp phụ để kết liễu đối thủ. Đây là trận đấu duy nhất của vòng 1/8 phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

Tại đây, Pany và Joao Matos là những người tỏa sáng để mang về thắng lợi kịch tính 4-3 cho đội bóng hạng 6 FIFA.

Trước đó, 6 đội giành vé đi tiếp gồm Nga, Ma-rốc, Kazakhstan, Argentina, Brazil và Iran.

4 cặp đấu vòng tứ kết. Ảnh: FIFA

Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải năm nay, Brazil đối đầu Ma-rốc, Nga và Argentina tái lập trận chung kết FIFA Futsal World Cup 2016, Iran đụng Kazakhstan và Tây Ban Nha so tài cùng Bồ Đào Nha.

Theo lịch, vòng tứ kết bắt đầu với cặp đấu giữa Brazil vs Ma-rốc, vào lúc 21h30 ngày 26/9. Ngay sau đó là màn so tài rất đáng chú ý giữa Nga vs Argentina.

Lịch thi đấu vòng tứ kết FIFA Futsal World Cup 2021

* 21h30, 26/9: Ma-rốc vs Brazil (TK1 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 27/9: Nga vs Argentina (TK2 - VTV6, VTV5)

* 21h30, 27/9: Iran vs Kazakhstan (TK3 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 28/9: Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha (TK4 - VTV6, VTV5)

Xem highlights Futsal Tây Ban Nha 5-2 Futsal CH Séc (nguồn: FIFA)

