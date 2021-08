Thông tin bên lề

MU: Alex Telles và Marcus Rashford chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong khi Lingard cùng thủ thành Dean Henderson không thể ra sân do ảnh hưởng của Covid-19.



HLV Solskjaer cũng xác nhận, Eric Bailly, Amad Diallo và Edinson Cavani sẽ không thi đấu do chưa quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Varane cũng ngồi ngoài do thủ tục chuyển nhượng chưa hoàn tất.

Leeds: Trung vệ Diego Llorente, Jamie Shackleton cùng Adam Forshaw vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương.