Trực tiếp bóng đá Uruguay vs Brazil, 06h00 ngày 18/11 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Neymar (áo vàng) lỡ cơ hội cùng đội nhà đấu Uruguay

Thông tin xung quanh

- Uruguay thắng 2, hòa 1 sau 3 lượt trận, đang đứng thứ 4 trên BXH sau Brazil, Argentina và Ecuador

- Brazil toàn thắng cả 3 trận đã đấu và đang độc chiếm ngôi đầu bảng

- Trên sân nhà, Uruguay đang có mạch 5 trận liên tiếp toàn thắng

- Tại vòng loại World Cup 2018, Uruguay thắng 8, hòa 1 và thua 1 trận trên sân nhà. Tuy nhiên, thất bại duy nhất là trước chính Brazil (1-4), trong trận đấu mà tiền vệ Paulinho lập cú hat-trick

- 6 trận đối đầu gần nhất, Uruguay thua tới 5 trận và có 1 trận hòa

- Brazil đang có mạch 7 trận liên tiếp toàn thắng trên sân khách, trong đó có 5 trận giữ sạch lưới

Thông tin lực lượng

Uruguay: Luis Suarez, Rodrigo Munoz và Matias Fatal dương tính với Covid-19, Valverde không lên tuyển do chấn thương

Brazil: Neymar buộc phải rút lui vào phút chót. Fabinho, Coutinho cũng không có mặt

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Campana; Cacares, Gimenez, Godin, Vina; Bentancur, Torreira; Nandez, De La Cruz; Cavani, Suarez

Brazil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Douglas Luiz, Allan, Everton Ribeiro; Everton, Richarlison, Firmino

*Liên tục cập nhật...