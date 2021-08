Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Hà Hoàng Linh - CEO Công ty CP All In Station cho rằng livestream là giải pháp tổ chức sự kiện tối ưu, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tổ chức sự kiện, anh Hà Hoàng Linh đã đưa Công ty CP All In Station phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị tổ chức sự kiện, hội thảo nổi bật. Công ty đã đồng hành cùng các đối tác, khách hàng, đưa nhiều thương hiệu phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.

Anh Hà Hoàng Linh - CEO của Công ty CP All In Station

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt động tổ chức sự kiện, khiến nhiều chương trình ra mắt trên khắp cả nước phải nhanh chóng hủy bỏ hoặc lùi ngày tổ chức. Bản thân All In Station do anh Hà Hoàng Linh điều hành cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

CEO Hà Hoàng Linh cho biết, trong bối cảnh này, hình thức tổ chức sự kiện livestream là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp. Tổ chức sự kiện livestream là loại hình phát trực tiếp trên môi trường trực tuyến, những người tham dự sẽ được kết nối, tương tác với đơn vị tổ chức thông qua internet. Hình thức này vừa đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phòng dịch an toàn khi hạn chế tụ tập đông người, vừa giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện các chiến dịch truyền thông của mình.

CEO Hà Hoàng Linh gợi ý hình thức livestream là giải pháp tối ưu cho các đơn vị tổ chức sự kiện trong mùa dịch Covid - 19 hiện nay

Nắm bắt cơ hội đó, All In Station đã lên kế hoạch, chuyển đổi sang hình thức livestream trực tuyến để thích nghi với hoàn cảnh. Các sự kiện do All In Station tổ chức sẽ được thực hiện qua nền tảng website, Youtube, các mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Zalo... Có thể nói, livestream trực tuyến chính là xu thế làm sự kiện mùa dịch hiện nay mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Livestream trực tuyến chính là xu thế làm sự kiện mùa dịch mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn

Anh Hà Hoàng Linh chia sẻ, hình thức tổ chức sự kiện trực tuyến đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên, chỉ đến khi dịch Covid-19 bùng phát thì mới có “bàn đạp” để nhanh chóng phát triển và trở thành xu thế mới. Các buổi livestream trực tiếp không chỉ xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa doanh nghiệp, người tham gia sự kiện và khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tổ chức sự kiện. Với hình thức này, doanh nghiệp có thể tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

“Hình thức livestream trực tiếp mang đến cho doanh nghiệp nhiều ưu điểm, tuy nhiên, các CEO cũng nên lưu ý, không phải bất cứ sự kiện nào cũng có thể áp dụng hình thức này. Đặc biệt là các sự kiện âm nhạc diễn ra nhiều ngày, mang tính trải nghiệm, tương tác cao”, CEO Hoàng Linh nói.

CEO Hà Hoàng Linh chia sẻ giải pháp tổ chức sự kiện hiệu quả trong mùa Covid-19

Nhờ tư duy nhạy bén, anh Hà Hoàng Linh đã đưa All In Station phát triển đúng hướng, ổn định, bất chấp những thách thức mà dịch Covid-19 mang lại để trở thành một trong những đơn vị tổ chức sự kiện nổi bật tại Việt Nam.

CEO Hoàng Linh hy vọng rằng, với những chia sẻ của mình, không chỉ All In Station mà các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quảng cáo, truyền thông sẽ có thêm giải pháp để vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ngọc Minh