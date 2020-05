Để kích hoạt chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ”, Mega1 tung ra cơn bão quà tặng mang tên “Lập biệt đội - Săn bội quà”.

“Lập biệt đội - Săn bội quà” từ Mega1 có tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỷ đồng

Từ 1/5 - 14/5/2020, để chuẩn bị cho sự bùng nổ của chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ”, ứng dụng Mega1 được nâng cấp với phiên bản vượt trội về mọi mặt. Cụ thể trong 14 ngày này, Mega1 tung ra cơn bão quà tặng đến từ chương trình “Lập biệt đội - Săn bội quà” có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng gồm 10 điện thoại Iphone 11 - 64GB, 10 Ipad Air 2019 (10.5inch - 256GB - Wifi), 20 Airpod pro và mỗi ngày hơn 10.100 thẻ cào các mệnh giá khác nhau. Ngoài ra, chương trình rút thăm trúng thưởng livestream ngày 14/5 trên fanpage Mega1 sẽ mang tới thêm 60 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 34 chiếc điện thoại Oppo (F3 và AK1).

Bên cạnh đó, cơ chế tặng 2 lượt quay miễn phí mỗi ngày vẫn được áp dụng cho tất cả. Những người dùng thuộc một biệt đội sẽ có quyền lợi nâng cấp hơn với 10 lượt quay miễn phí và 2 lượt quay thêm khi đăng nhập ứng dụng trong khung giờ vàng (12h -13h, 18h -19h).

Gấp ba lần số lượng và chất lượng của giải thưởng, nhiều sự kiện offline và online hấp dẫn, bên cạnh đó tính năng tạo hội nhóm sẽ mang lại cho người dùng nhiều quyền lợi đặc biệt hơn, nhiều quà hơn và vui hơn mỗi ngày.

Đây là cơ hội để người dùng tích luỹ kinh nghiệm săn quà và sẵn sàng đón nhận cơn bão giải thưởng đến từ chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ” do tập đoàn Yeah1 và tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp tổ chức, chính thức bắt đầu từ 23h59 ngày 15/5/2020 đến 0h ngày 13/8/2020 thông qua ứng dụng Mega1 - Vui mỗi ngày.

Chương trình khuyến mãi do tập đoàn Yeah1 và tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp tổ chức

Theo kế hoạch cũ, thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi được thực hiện từ ngày 15/4 -13/7/2020. Tuy nhiên, theo diễn biến dịch bệnh Covid-19, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, ban tổ chức chương trình quyết định dời ngày thực hiện chậm lại 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Mặc dù vậy, ngay từ bây giờ hệ thống của Mega1 đã cho phép người dùng nhập Mã code dự thưởng in dưới nhãn chai nhằm mang tới cơ hội tích lũy để tăng khả năng trúng các giải thưởng. Những Mã code dự thưởng này sẽ được hệ thống tự động quy đổi thành lượt quay may mắn ngay khi chương trình bắt đầu diễn ra vào lúc 23h59 ngày 15/5/2020.

Nơi trưng bày tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ”

Chương trình áp dụng toàn quốc, dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm nước uống đóng chai của tập đoàn Tân Hiệp Phát, cào nhãn và nhập mã code dưới nhãn chai lên ứng dụng Mega1 - Vui mỗi ngày để tham gia quay thưởng.

Cách thức tham dự chương trình rất đơn giản:

· Bước 1: Người dùng tải ứng dụng Mega1 - Vui mỗi ngày trên Google Play hoặc App Store và cài đặt vào điện thoại của mình

· Bước 2: Người dùng mua sản phẩm nước giải khát đóng chai Tân Hiệp Phát

· Bước 3: Tất cả các sản phẩm nước giải khát Tân Hiệp Phát có nhãn khuyến mãi của chương trình “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ” đều có mã code in ở mặt trong nhãn chai. Người dùng nhập mã code này vào ứng dụng Mega1 và tiến hành quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 ký vàng SJC 999.9, 15,6 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu thẻ cào điện thoại di động. Đặc biệt 9 ký vàng SJC 999.9 được chia thành 9 giải cho 9 khách hàng may mắn nhất trong 3 tháng diễn ra chương trình.

Đây là chiến dịch khuyến mãi dành cho khách hàng lớn nhất của Tân Hiệp Phát từ trước tới nay. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 69 tỷ đồng là minh chứng cụ thể cho nỗ lực của tập đoàn Yeah1 và tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm kích cầu tiêu dùng, gia tăng sức mua để hàng hoá lưu thông, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh như hiện tại.

