Tham gia vào ON, đối tác bán hàng sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn hàng gần 20.000 sản phẩm từ các nhà cung cấp uy tín đang có sẵn trên nền tảng mà không cần bỏ vốn. Đối tác bán hàng chỉ cần giới thiệu và tư vấn bán hàng, ON sẽ phụ trách toàn bộ các vấn đề về nguồn hàng, đóng gói sản phẩm và vận chuyển. Với mỗi đơn hàng thành công, đối tác bán hàng có thể nhận được hoa hồng lên đến 50% giá trị đơn hàng. Để biết thêm thông tin về các giải pháp của ON, truy cập: https://ongroup.vn.