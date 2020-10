Ngày 11/10 tại Hà Nội, Công ty CP đào tạo và Thương mại GBN Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm tiêu dùng Bio Nine, ứng dụng công nghệ sinh học Bio Nine, thân thiện môi trường, hướng đến sự an toàn cho người sử dụng.

Lễ ra mắt có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp

Dòng sản phẩm Bio Nine bao gồm nước giặt Bio Nine, nước rửa chén Bio Nine, nước lau sàn Bio Nine, nước tẩy toilet Bio Nine, bọt tuyết đa năng Bio Nine... Trong thời gian tới, Công ty GBN dự kiến sẽ tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc và phục hồi tóc cũng như chăm sóc da như dầu gội Bio Nine, dầu xả Bio Nine, sữa tắm Bio Nine...

Đại diện GBN chia sẻ, thương hiệu Bio Nine ra đời là thành quả sau nhiều năm ấp ủ, nghiên cứu của lãnh đạo công ty cùng nhà máy sản xuất với tâm huyết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm, dịch vụ hàng đầu, giá thành hợp lý, an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Các sản phẩm mang thương hiệu Bio Nine

Theo ông Đặng Văn Nhân - đại diện Công ty cổ phần đào tạo và thương mại GBN Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Bio Nine là những sản phẩm hữu cơ, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Sản phẩm có nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên, kết hợp cùng công nghệ Bio và Enzym.

Công nghệ Bio là tên gọi chung cho các sản phẩm, thực phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp sinh học. Những sản phẩm Bio không chứa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học cũng như tuân thủ nguồn đất, nguồn nước, không biến đổi gen…

Công nghệ Enzym là công nghệ sinh học hữu cơ không hoá chất, do vậy không hại da tay và môi trường.

Sản phẩm hữu cơ Bio Nine thu hút sự quan tâm của khách mời

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các sản phẩm tẩy rửa như: nước giặt sinh học Bio Nine, nước rửa chén Bio Nine, nước lau sàn Bio Nine, nước tẩy toilet Bio Nine… có độ PH trung tính, không làm khô da.

Nước giặt là sản phẩm nổi bật trong dòng Bio Nine

Các sản phẩm mang thương hiệu Bio Nine sẽ được phân phối trên thị trường Việt Nam qua các kênh phân phối và bán lẻ. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể đặt hàng trực tiếp qua website: www.beemarts.vn hoặc các sàn thương mại điện tử. Nhân dịp ra mắt, Công ty cổ phần đào tạo và thương mại GBN Việt Nam đã khai trương trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại: 094 284 6636

(Nguồn: Công ty CP đào tạo và Thương mại GBN Việt Nam)