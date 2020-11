Ngày 28/10/2020, VietinBank vinh dự được Tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng “Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất” cho ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Giải thưởng dành cho VietinBank iPay Mobile thuộc hệ thống giải thưởng The Asian Banker Financial Technology Innovation Awards 2020 (Hạng mục giải thưởng Đổi mới công nghệ tài chính 2020). VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh trong hạng mục giải thưởng này của Tạp chí The Asian Banker cùng nhiều ngân hàng lớn và tổ chức khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến lược đúng đắn trong chuyển đổi số

Ông Đàm Hồng Tiến - GĐ Khối Bán lẻ VietinBank nhận giải thưởng “Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất”

Việc được vinh danh bởi một tổ chức hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của VietinBank trong quá trình xây dựng và không ngừng cải tiến, để VietinBank iPay Mobile đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Là ngân hàng Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng mang tầm châu lục đối với hạng mục công nghệ, đã cho thấy định hướng chiến lược đúng đắn của VietinBank trong lộ trình chuyển đổi số.

Là đơn vị tiên phong công nghệ số hóa ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, ngay từ tháng 10/2013, VietinBank đã triển khai VietinBank iPay Mobile - Ngân hàng số tích hợp nhiều tính năng, tiện ích trên nền tảng di động cho phép khách hàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Ngày 12/12/2019, VietinBank tiếp tục ra mắt ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản 5.0 với sự lột xác “ngoạn mục” về giao diện với hơn 130 tính năng, tiện ích vượt trội.

Các tính năng của iPay Mobile của VietinBank đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch đa dạng của khách hàng, từ quản lý tài khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán QR, đặt mua vé tàu xe, vé máy bay, vé xem phim, phòng khách sạn, đi chợ online, cho đến việc liên kết ví với hệ sinh thái đa dạng như: điện, nước, di động, truyền hình cáp, internet...

Khách hàng còn có thể mua bảo hiểm, trái phiếu hay kết nối chứng khoán dễ dàng trên iPay Mobile chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Đặc biệt, ứng dụng iPay Mobile còn hỗ trợ các giao dịch đặt lịch và nhắc lịch, giúp người dùng chủ động hơn trong các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hay gửi tiền tiết kiệm.

Một trong những điểm nổi bật của iPay Mobile là ứng dụng tích hợp các tính năng quản lý toàn diện dịch vụ thẻ. Không chỉ dừng lại ở tính năng kích hoạt thẻ, mở/khóa thẻ, đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, ứng dụng còn cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, hay rút tiền tại cây ATM mà không cần sử dụng thẻ vật lý.

Đây là một trong những giải pháp ưu việt thay thế các phương thức quẹt hay chạm thẻ truyền thống. Phương thức thanh toán không chạm này đã mang tới nhiều tiện ích cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu

Trên cơ sở nền tảng ngân hàng số, VietinBank đang tiếp tục cung ứng các Giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs - Open Application Programming Interface) với tên gọi VietinBank iConnect, giúp VietinBank có thể dễ dàng cung cấp các APIs ra bên ngoài nhằm hỗ trợ các công ty Fintech, các ứng dụng Mobile Apps trên thị trường kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng của VietinBank trên chính ứng dụng của mình. Điều này giúp cho các khách hàng thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đến nay, VietinBank đã xây dựng nền tảng iConnect với hơn 100 APIs, có quan hệ với 64 đối tác cung cấp các dịch vụ từ vấn tin, báo cáo giao dịch, mở đóng tài khoản đến thanh toán, nộp thuế và mở L/C... Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục làm giàu kho tiện ích, cung cấp thêm nhiều APIs để kết nối mạnh hơn, rộng lớn hơn với tất cả ngành nghề, lĩnh vực trong cuộc sống.

Cùng với các đối tác, VietinBank mong muốn xây dựng hệ sinh thái toàn diện, trong đó lấy khách hàng là trọng tâm, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều tính năng, tiện ích trong hệ sinh thái ngân hàng số do VietinBank xây dựng.

Vượt qua khuôn khổ của một ứng dụng ngân hàng, giải pháp chiến lược VietinBank đang xây dựng trên ứng dụng iPay không chỉ là số hóa những gì đã có, mà còn là phát triển mô hình kinh doanh mới, thu hút lượng khách hàng lớn sử dụng dịch vụ, mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo và thú vị cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Sự tin tưởng của khách hàng là tiền đề để VietinBank đạt được những giải thưởng của các tổ chức quốc tế trao tặng trong thời gian qua. Giải thưởng dành cho ứng dụng iPay Mobile đã tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu của VietinBank tại Việt Nam và vươn tầm khu vực. Đây cũng là nguồn động lực để VietinBank không ngừng phát triển và triển khai các tính năng, sản phẩm, dịch vụ cũng như phát triển hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Ngọc Minh