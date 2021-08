Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) phát hiện 10 nam, nữ "phê" ma tuý, bay lắc giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hôm nay (10/8), Công an TP Đông Hà cho biết, lúc 0h30 cùng ngày, đơn vị đã đột kích 1 nhà cho thuê tại khu phố Lương An, phường Đông Lễ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 10 người, gồm 6 nam và 4 nữ đang tụ tập sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy, tất cả đều dương tính với các chất ma túy. Các đối tượng có độ tuổi từ 18 - 20, đều là lao động tự do.

Nhóm thanh niên bị công an phát hiện khi sử dụng ma túy

Tại hiện trường, công an thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy. Những người này sau đó đã được đưa về trụ sở Công an TP lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Công an TP Đông Hà cho biết, thời gian qua đơn vị đã phát hiện một số vụ việc vi phạm pháp luật, các đối tượng thuê nhà nguyên căn để sử dụng trái phép các chất ma túy.

Một trong những cô gái bị công an phát hiện tại ngôi nhà thuê

Hiện trường sử dụng ma túy

Công an TP Đông Hà đề nghị người dân có nhà cho thuê tìm hiểu kỹ về khách, cần thống nhất, quy định rõ ràng về mục đích thuê nhà.

Đề nghị người dân ở các khu dân cư nơi có các căn nhà cho thuê nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Khi phát hiện các đối tượng có hoạt động nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hương Lài