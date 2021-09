Lực lượng Cảnh sát biển vượt sóng to, gió lớn để cứu 13 người trên tàu kéo gặp sự cố, trôi tự do khi vào đảo Lý Sơn tránh bão số 5.

Trưa 12/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, tàu Cảnh sát biển 8002 vừa cứu hộ thành công 13 người trên tàu kéo sà lan bị nạn trên biển.

Với điều kiện thời tiết mưa to, sóng biển mạnh do ảnh hưởng của bão số 5, cùng với đó khoảng thời gian tìm kiếm đêm tối vô cùng khó khăn nhưng lực lượng Cảnh sát biển quyết tâm tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và 13 người bị nạn.

Sau gần 6 giờ liên tục tìm kiếm, đến 1h30 ngày 12/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu thành công 13 ngư dân trên tàu kéo sà làn T03 số hiệu ĐNA 0494 do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

Cảnh sát biển cứu 5 ngư dân trên biển ngày 11/9 (Ảnh: CSB)

Tàu cứu hộ nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn và lai dắt tàu bị nạn về đất liền. Trước đó, ngày 11/9 tàu kéo ĐNA 0494 thi công công trình đèn tín hiệu được kêu gọi vào bờ neo đậu tránh bão số 5.

Khoảng 11h cùng ngày, khi đang di chuyển vào tránh bão, tàu bị quấn chân vịt không hoạt động được, trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục sự cố nên đã đề nghị hỗ trợ.

Trước khi lên đường cứu hộ tàu kéo sà lan trên, trong chiều 11/9, tàu Cảnh sát biển 8002 nhận được thông tin tàu cá QNg 95058 TS do ông Dương Văn Thạch (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ cùng 4 ngư dân đang trên đường về đất liền tránh bão thì bị phá nước, hỏng máy.

Đến 18h15 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá QNg 95058 TS đã bị chìm, tính mạng của 5 ngư dân bị đe dọa.

Trong điều kiện thời tiết xấu, tàu cứu hộ đã nhanh chóng cứu thành công cả 5 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Quảng Ngãi: Cứu hai thanh niên bị lũ cuốn trôi

Sáng 12/9, Trưởng Công an xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Công an và lực lượng Xung kích của xã vừa cứu thành công 2 thanh niên đuối nước do ảnh hưởng của bão số 5.

Trước đó, vào lúc 18h15 ngày 11/9, anh Nguyễn Tấn Hùng (18 tuổi) và anh Huỳnh Tấn Thảo (23 tuổi), cùng ở xã Tịnh Trà là công nhân khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trên đường đi làm về đến đoạn qua cầu Gò Viên (xã Tịnh Trà) bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng cứu thành công hai thanh niên bị lũ cuốn

Hai anh Hùng và Thảo bị lũ cuốn trôi khoảng 50m và bám được ở một lùm cây. Người dân thấy và gọi lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhận được tin báo, hơn 10 người là thanh niên xung kích, dân quân, công an xã Tịnh Trà đã triển khai đội hình cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ dùng phao cứu sinh bơi ra tiếp cận hai thanh niên sau đó để hai thanh niên nằm lên phao cứu sinh.

Đội hình cứu hộ còn lại trên bờ dùng dây thừng kéo vào đã cứu sống hai người. Sau khi được ứng cứu, sức khỏe hai thanh niên ổn định.

Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, tối 11/9 nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn, ngập nước, cúp điện. Nhiều diện tích lúa, hoa màu đến ngày thu hoạch bị ngập trong lũ, thiệt hại đang được thống kê.

Bão số 5 suy yếu, miền Trung mưa tầm tã Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 3h vừa qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Nhiều nơi ở miền Trung có mưa to đến rất to.

Công Sáng