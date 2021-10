Buồn chuyện tình cảm, cô gái 26 tuổi lên cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông Hậu tự tử thì được công an cứu.

Tối 30/10, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã giải cứu một cô gái định nhảy cầu tự tử.

Khoảng 15h45 chiều cùng ngày, bảo vệ cầu Cần Thơ báo tin cho Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng) có một gái đang ngồi phía ngoài lan can cầu, định nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Cô gái ngồi phía ngoài lan can cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông Hậu tự tử

Công an phường Hưng Phú đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cái Răng; CSGT đường thủy… có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cô gái.

Sau gần 3 giờ kiên trì thiết phục, khoảng 18h30 cùng ngày, cô gái này đã đồng ý cho lực lượng công an tiếp cận đưa vào khu vực an toàn.

Qua làm việc, cô gái khai tên L.T.H.D. (26 tuổi, quê Vĩnh Long). D. nói do buồn chuyện tình cảm nên định lên cầu Cần Thơ để tự tử thì được lực lượng Công an TP Cần Thơ khuyên nhủ, đưa vào khu vực an toàn.

T.Chí