Tối nay, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) Phạm Văn Nam cho biết, 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong trong rừng, có 2 chị em ở xã An Nghĩa và 1 người ở xã vùng cao An Toàn.

Theo ông Nam, khoảng 14h chiều nay, trên địa bàn xã An Nghĩa xảy ra mưa giông, kèm sấm chớp khiến nhiều người làm rẫy không kịp về nhà.

Sau cơn mưa giông, người dân ở địa phương phát hiện dưới một gốc cây trong rừng có 3 phụ nữ tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã An Nghĩa và Công an huyện An Lão có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong. Chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình.

3 phụ nữ thiệt mạng gồm: Đinh Thị T. (ở xã vùng cao An Toàn), Định Thị Đ. và Đinh Thị Đ. cùng ở thôn 4, xã An Nghĩa (huyện An Lão).

Hà Vân