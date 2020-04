UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sáng nay xem xét xử phạt nhóm khoảng 30 người tự ý tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Những người này cùng quê ở huyện Tuyên Hoá, tổ chức ăn nhậu vào ngày 3/4. Trong lúc ăn nhậu, một số người trong nhóm chụp ảnh và chia sẻ lên Facebook. Phát hiện vụ việc, cán bộ phụ trách khu cách ly đến xác minh thì tất cả đều chối.

Chỉ đến khi cán bộ tách riêng từng người để điều tra, họ mới thừa nhận ăn mừng sắp hết hạn cách ly.

Nhóm 30 người tổ chức ăn nhậu tại khu cách ly

Để chuẩn bị cho tiệc này, nhóm người đã đặt hàng qua mạng, mua đồ ăn, hoa quả, rượu đến tận khu cách ly. Những người này là lao động ở Lào, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo về nước.

Thuê khách sạn để bay lắc

Không chỉ nhóm người trong Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuyên Hoá không thực hiện nghiêm quy định phòng chống virus corona, nhiều thanh niên Quảng Bình còn tụ tập đông người trong khách sạn sử dụng ma tuý.

Sáng nay, Công an TP Đồng Hới cho biết, lúc 2h ngày 4/4, Công an TP cùng Công an phường Đồng Phú bắt quả tang Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994), Trần Hoàng Chung (SN 1988), Lưu Quang Kiệt (SN 1998) đều ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch và Trần Thúy Ngân (SN 1993, ở phường Đồng Hải) đang sử dụng ma túy tại phòng 802, khách sạn White Rose.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn Anh Linh 2

Sáng cùng ngày, tại phòng 502 của khách sạn Anh Linh 2, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nam, 2 nữ đang bay lắc .

Nhóm này gồm: Nguyễn Hữu Lợi (SN 1992, ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (SN 1992, tạm trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1996, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh).

Các đối tượng khai nhận, cùng nhau góp tiền mua ma túy loại ketamin và thuê phòng nghỉ để bay, lắc. Sau khi test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an TP Đồng Hới đang lập hồ sơ xử lý các nhóm đối tượng trên.

Hải Sâm