Cơ quan chức năng TP Hội An (Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người đóng giả ăn xin rồi chụp ảnh, quay clip lên Facebook với số tiền 67,5 triệu đồng.

Chiều nay, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An cho biết, sau khi có kết luận điều tra, đơn vị đã có tờ trình và UBND TP đã ra quyết định xử phạt nhóm người giả ăn xin.

Theo đại tá Nghĩ, nhóm 5 người giả ăn xin vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và bị phạt tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Trong đó, Phan Anh Hạnh Tr. (SN 1984 - người lên ý tưởng) và Nguyễn Anh Thành T. (SN 1982 - người quay clip) bị xử phạt 15 triệu đồng mỗi người.

3 người gồm Trần Thị Minh Th. (SN 1977), Trần Thị H. (SN 1983) và Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978, cùng trú quận Hải Châu) bị xử phạt 12,5 triệu đồng/ người.

“Sau khi có quyết định xử phạt hành chính, chúng tôi đã mời 5 người đến cơ quan làm việc. Tại đây, họ nhận quyết định và đóng đủ số tiền phạt của mỗi người.

Họ rất hối lỗi về việc làm của mình và cho biết mục đích đóng giả ăn xin để chụp ảnh câu like”, đại tá Nghĩ nói.

Trước đó, sáng 31/3, trên mạng xã hội lan truyền với clip dài 48 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, mặc trang phục của người ăn xin.

Nhóm người này ngồi cầm tô giơ ra xin tiền người qua đường giữa một ngã ba phố cổ Hội An.

4 người này ngồi cách xa nhau khoảng 1 mét, liên tục chìa tay ra mọi hướng xin tiền. Kế đó, có hai thanh niên cầm tiền đi qua đi lại rồi phát cho từng người.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, việc nhóm người tụ tập đi lại ở phố cổ là điều phản cảm. Cơ quan công an bước đầu xác định, clip này là dàn dựng.

"Hành vi này là không thể chấp nhận được, phản ánh thái độ thiếu suy nghĩ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tìm và xử lý nghiêm", lời ông Sơn.

Công an TP Hội An đang truy tìm nhóm người ăn mặc nhếch nhác, giả ăn xin ở phố cổ Hội An, rồi quay video, chụp ảnh đăng trên mạng xã hội.