Lãnh đạo An Giang khẳng định "tỉnh không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành tự phát trở về".

Tối 1/10, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, sẽ không tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đó, An Giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh, thành tự phát trở về địa phương.

Theo ông Bình, đối với những người dân đã về đến các cửa ngõ của An Giang trong đêm 30/9, rạng sáng 1/10, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp nhận, bố trí điểm tập trung phân loại đối tượng, tiến hành test nhanh và PCR để tổ chức cách ly hợp lý.

Ông Bình đặc biệt lưu ý tỉnh sẽ không tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tăng cường lực lượng phân loại tiếp nhận người dân tại cửa ngõ tỉnh và hoàn thành xong ngay trong đêm 1/10.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo phải lưu ý đến việc bố trí người dân có điều kiện, có nhu cầu muốn cách ly tại các nhà nghỉ, khách sạn để giảm tải cho các khu cách ly tập trung.

Hàng nghìn người miền Tây đội mưa chờ qua chốt ở Bình Chánh (TP.HCM) để về quê vào ngày 1/10. Trong đó, có nhiều trẻ em. Ảnh: Thanh Tùng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm “không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành tự phát trở về địa phương” thời gian tới.

Vì hiện nay, tình hình dịch bệnh trong An Giang vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đang tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lấy ý kiến lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương.

Theo đó, trên tinh thần “dân chủ, tập trung”, An Giang thống nhất chỉ tiếp nhận người dân về đến cửa ngõ tỉnh trong tối 30/9, rạng sáng 1/10.

T.Chí