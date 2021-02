Sáng 19/2 (Mùng 8 Tết), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM phối hợp với Nhà thầu Hitachi tổ chức lễ thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1.

browser not support iframe.

Tại buổi lễ, sau khi ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị bấm nút khởi động hạng mục, các công nhân bắt đầu thi công lắp đặt cáp điện đầu tiên tại khu vực ga Thủ Đức về depot Long Bình.

Theo kế hoạch, đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày. Sau đó, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai đoạn từ ga Thủ Đức đến ga Bình Thái.

Dự kiến cuối năm 2021, sau khi hoàn thành lắp đường hệ thống điện đoạn còn lại, nhà thầu sẽ đóng điện tại trạm Tân Cảng nhằm hoàn tất hệ thống cấp điện cho toàn tuyến.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và Ban Quản lý Đường sắt đô thị bấm nút khởi động hạng mục thi công hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Hùng Thanh - Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (Maur) cho biết, năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thi công dự án; tuy nhiên, với nhiều nỗ lực các nhà thầu dự án đã thi công đạt 82% tổng khối lượng.

“Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển giai đoạn quan trọng của dự án từ thi công kết cấu hạ tầng sang bước chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm các thiết bị và chạy thử của dự án”- ông Thanh nhấn mạnh.

Công nhân bắt đầu thi công lắp đặt cáp điện

Cáp điện được kéo sẽ cấp điện cho đường dây 220KV

Đường dây điện này sẽ được đấu nối vào hai trạm nguồn 110kV tại Bình Thái và Tân Cảng để cấp điện cho toàn bộ các nhà ga.



Dự kiến trong tháng 3/2021 nhà thầu Hitachi sẽ đóng điện tại trạm Bình Thái và đến cuối năm 2021 sẽ đóng điện tại trạm Tân Cảng.

Tuyến metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại TP.HCM với tổng mức đầu tư 43.700 tỉ đồng. Toàn tuyến dài gần 19,7km, trong đó đi ngầm 2,6km, còn lại là đoạn trên cao. Trước đó, TP.HCM kỳ vọng dự án này sẽ đưa vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

Tuy nhiên, cuối năm 2020, metro số 1 đạt khoảng 82% khối lượng công việc toàn dự án (so với kế hoạch năm là 85%). Nguyên nhân dẫn đến tiến độ bị chậm là do năm 2020 tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp đã làm gián đoạn việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài, nhập vật liệu thi công dự án.

Do đó, tuyến metro số 1 phải tới quý 4/2021 mới có thể chạy thử đoạn trên cao từ ngã tư Bình Thái về depot Long Bình. Việc chạy thử này nhằm chuẩn bị cho vận hành toàn tuyến và tiến đến khai thác thương mại năm 2022.

Tuấn Kiệt