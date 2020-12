Nam thanh niên giẫm đạp, dùng gậy kim loại đánh tới tấp vào người nữ sinh sau khi xảy ra va chạm giao thông ở Bình Dương vừa bị công an bắt giữ.

Trao đổi với PV VietNamNet vào tối nay (8/12), đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Tấn Thành tại cơ quan công an

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét các dấu hiệu để làm rõ về hành vi giết người đối với Lê Tấn Thành.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người đã tìm đến nơi ở của Thành để yêu cầu đối tượng này giải thích lí do đánh nữ sinh gây bức xúc. Một số người quá khích còn có hành vi đánh Thành trước khi công an làm việc với đối tượng này.

Công an phường Tương Bình Hiệp sau đó đã lấy lời khai của Thành để củng cố hồ sơ. Bước đầu, Thành khai nhận do trước đó đã uống bia nên không kiềm chế được hành vi, sau khi xảy ra va chạm, do nóng giận nên đánh nữ sinh.

Về phía nạn nhân, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa nữ sinh đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Qua kiểm tra y tế, trên đầu nạn nhân có một vết thương hở, dài khoảng 4cm.

Vào ngày 7/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một).

Thời điểm này, Thành điều khiển xe máy chở vợ trên đường thì bất ngờ quay đầu xe khiến hai nữ sinh đi xe đạp điện phía sau không kịp xử lý tông vào đuôi té ngã.

Lúc này, Thành đứng dậy lao tới dùng chân đá vào mặt, đạp vào đầu nữ sinh khiến nạn nhân văng xuống đất. Chưa dừng lại, Thành còn dùng gậy kim loại thủ sẵn trong người vụt mạnh vào người nạn nhân.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Xuân An