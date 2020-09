Gặp sự cố về lốp, anh H. dừng xe trong làn khẩn cấp của cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng để thay lốp nhưng vẫn bị chiếc xe tải đâm trực diện từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng 14h ngày 25/9, ô tô BKS 14A-160.4x do tài xế Nguyễn Trọng H. (SN 1969, trú xã Thanh Quảng, huyện Thanh Hà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) di chuyển hướng Quảng Ninh - Hải Phòng, khi đến Km 8 cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thì bị hỏng lốp.

Tài xế H. đã điều khiển phương tiện dừng đỗ trong làn khẩn cấp để thay lốp.

Trong quá trình này, H. Bất ngờ bị ô tô tải BKS 15C-263.00 do tài xế Lê Văn C. (SN 1993, trú Cao Minh, An Thọ, An Lão, Hải Phòng) điều khiển đâm trực diện từ phía sau, khiến tài xế H. tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đảm bảo trật tự ATGT và phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang làm việc với tài xế Lê Văn C. để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT.

(Theo Tiền Phong)