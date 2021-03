Tại các điểm lên xuống khu vực chân cầu, đường dẫn lên cao, nhiều lái xe Grab đứng đón khách. CSGT phối hợp với Cảnh sát hình sự hóa trang bắt phạt các lái xe Grab.

Chiều 26/3 theo ghi nhận của PV, dọc đường Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Mai Dịch, Công phường Dịch Vọng Hậu, Đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy tuần tra, xử lý các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm dừng đỗ.

Cảnh tụ tập đón khách sai quy định

Nhiều tài xế tụ tập để mời chào hành khách trên ô tô từ các tỉnh Yên Bái - Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang… về Hà Nội.

Kiểm tra giấy tờ tài xế xe ôm công nghệ đón khách sai quy định

Khu vực cầu vượt Mai Dịch hướng từ cầu Thăng Long về Bến xe Mỹ Đình thuộc phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) là nơi các tài xế xe công nghệ thường xuyên tụ tập để mời chào, đón khách từ các tỉnh về Hà Nội.

Khi 2 lái xe Grab BKS 30L8-6303 và 29L1-191.42 đang đỗ ở chân cầu vượt Mai Dịch để “ăn” khách thì tổ công tác bất ngờ ập tới xử lý.

Biết có nhà báo quay phim, chụp ảnh, cả 2 tài xế Grab chạy toán loạn, bỏ xe máy lại. Khi lực lượng Công an phường Mai Dịch cùng CSGT đưa xe máy lên xe của công an phường để tạm giữ thì 1 lái xe Grab ra xin và nói xe không có giấy tờ vì đã mang đi cầm đồ.

Đại uý Vũ Ngọc Tiến (Công an phường Mai Dịch) cho hay, đối với 2 xe Grab vi phạm, không xuất trình được giấy tờ, Công an phường sẽ đưa phương tiện về tạm giữ.

“Khi đến Công an phường giải quyết, ngoài việc mang các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, lái xe Grab phải viết tường trình lý do vì sao bỏ đi…”, Đại uý Vũ Ngọc Tiến nói.

Cũng theo Đại uý Tiến, với hành vi vi phạm “Để xe dưới lòng đường”, lái xe Grab sẽ bị phạt tiền 250 nghìn đồng theo quy định của Nghị định số 100 của Chính phủ.

Sau sự việc này, khi thấy lực lượng CSGT, công an phường đi đến đây, các lái xe Grab tụ tập bắt khách đã chạy toán loạn…

Theo một chiến sỹ Công an phường Dịch Vọng Hậu, tại số 1 Phạm Hùng (cổng Nhà máy nước Phần Lan) thời gian đây thường xuất hiện tình trạng xe ôm tụ tập để bắt khách. Lực lượng Công an phường đã tuyên truyền, xử lý đối với lái xe công nghệ vi phạm.

Đưa xe vi phạm về trụ sở công an phường

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: “Các lái xe Grab đứng tụ tập tại các vị trí đầu lên xuống cầu vượt Mai Dịch, đường dẫn lên đường vành đai 2 trên cao. Người dân đi xe khách thấy vậy yêu cầu tài xế ô tô khách đỗ lại để xuống đi cho tiện”.

Trước tình hình trên, Đội CSGT số 6 đã phối hợp với công an phường sở tại để xử lý các xe ôm Grab đứng chờ bắt khách, đảm bảo trật tự ATGT dọc tuyến đường Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng.

Quyết Nguyễn