Xe đầu kéo tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường, sau đó bỏ chạy rồi gây tai nạn cho hàng chục người và phương tiện.

XEM CLIP:

17h chiều nay (30/12), tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn chặn bắt tài xế Nguyễn Văn Thân (SN 1985, ngụ thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Tài xế Thân điều khiển ô tô tải đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo rơ-moóc 77R-006.81 gây tai nạn liên hoàn làm nhiều người thương vong khi qua xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn).

CSGT khống chế tài xế gây tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, ô tô tải đầu kéo trên chạy trên tỉnh lộ 636, nhưng đến ngã 4 thôn An Thái, xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Một học sinh lớp 10 không may bị xe tải tông tử vong

Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy về đường phía Tây tỉnh rồi gây tai nạn cho nhiều phương tiện khác khi đang lưu thông qua cầu Gò Lao (thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn).

Hậu quả vụ tai nạn làm một học sinh lớp 10 chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Tối cùng ngày, đại diện lãnh đạo xã Nhơn Phúc, cho biết có 15 người với 13 xe gắn máy ở xã gặp tai nạn sau vụ ô tô tải đầu kéo gây ra.

Hiện nay, công an xã đang phối hợp với công an thị xã An Nhơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kiến Tường