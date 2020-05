Việc đánh giá an toàn hệ thống chưa được thực hiện do các chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc và Tư vấn giám sát (TVGS) của Pháp chưa thể sang Việt Nam.

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay các nhân sự của Tổng thầu Trung Quốc, TVGS, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT - Pháp) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh liên quan đến chính sách của các quốc gia khác nhau.



Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại dự án.



Sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận danh sách nhân sự của Tổng thầu, TVGS sang Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện thủ tục cấp visa cho các nhân sự này. Dự kiến thủ tục này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5.

Do chưa biết thời gian cụ thể mở lại đường bay Việt Nam - Trung Quốc nên Ban quản lý dự án đã yêu cầu các chuyên gia tổng thầu phải đi bằng đường bộ sang Việt Nam để đảm bảo tiến độ công việc, phục vụ dự án.

Đối với nhân sự của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT), do hạn chế chuyến bay từ Pháp sang Việt Nam cũng như yêu cầu giãn cách xã hội tại Pháp, Tư vấn chưa xác định được chính xác thời điểm sang Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác đánh giá an toàn hệ thống.



Đánh giá an toàn trong 3 tháng



Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt thông tin thêm, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.

Sau khi các nhân sự của Tổng thầu, TVGS sang Việt Nam và thực hiện cách ly theo quy định, các bên sẽ tiến hành công tác nghiệm thu các chuyên ngành, vận hành thử toàn hệ thống, diễn tập các tình huống an toàn.



Cùng với đó, Tư vấn ACT sẽ tiến hành công tác đánh giá an toàn hệ thống, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

“Trên cơ sở kết quả vận hành thử, báo cáo đánh giá an toàn hệ thống, các bên sẽ xem xét, tiến hành công tác nghiệm thu để bàn giao dự án”, đại diện Ban quản lý dự án đường sắt cho biết.



Vũ Điệp