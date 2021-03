Liên quan tới thông tin được cho là thiếu khách quan, không chính xác về việc công an chôn nạn nhân bị TNGT ngay trong đêm, Công an Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo thông tin từ Công an Thanh Hóa, vào 20h40 ngày 6/3, Công an huyện Hoằng Hóa tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hoằng Đồng với nội dung, khoảng 20h30 cùng ngày, tại Km 321+60 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với người đi bộ chưa rõ danh tính.

Hậu quả làm người đi bộ tử vong tại chỗ.

Công an huyện Hoằng Hóa liền phân công tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với Viện KSND huyện và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thông báo cho công an các xã lân cận. Đặc biệt là ban công an xã Hoằng Đồng đến nhận dạng tử thi, nhưng vẫn không xác định được danh tính nạn nhân.

Theo đó, Công an huyện Hoằng Hóa đã thu mẫu để phục vụ công tác giám định và truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục theo quy định, do trời mưa to, thi thể nạn nhân đã biến dạng nên Công an huyện Hoằng Hóa lập biên bản bàn giao tử thi cho UBND xã Hoằng Đồng để mai táng, chôn cất theo quy định của pháp luật và phong tục của địa phương.

Ngày 7/3, Công an huyện ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, gửi kèm theo ảnh tử thi đến công an các xã, đài truyền thanh huyện để thông báo.

Đến ngày 9/3, anh Lê Văn Thành (SN 1993) ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng đến công an xã nhận diện nạn nhân qua ảnh và làm đơn gửi Cơ quan điều tra để xác định danh tính nạn nhân.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ TNGT nói trên và thông tin kết quả điều tra khi có kết luận từ phía các cơ quan chức năng.

Lê Dương