Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thống nhất đề nghị TƯ kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy gây tai nạn chết 1 người, bị thương 2 người rồi bỏ chạy vào đêm 8/5, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây ra tai nạn chết người

Chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá hành vi của ông Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bản thân ông Điều đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động báo cáo và khắc phục hậu quả, tự giác bồi thường cho các nạn nhân.

Sau khi xảy ra vụ việc, đến nay các gia đình và người bị hại đều có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Điều.

Căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện hoàn cảnh, nhân thân cán bộ vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất đề nghị thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Điều.

Tối qua, Trưởng công an TP Thái Bình (Công an tỉnh Thái Bình) Nguyễn Xuân Hậu cho biết: Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra sự việc, chưa tính đến phương án bắt Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hoài Anh