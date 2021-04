Các điều kiện kỹ thuật của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã đảm bảo để vận hành, tuy nhiên hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của bên tư vấn.

Tối nay (29/4), Bộ GTVT đã phát đi thông cáo về tiến độ thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Bộ GTVT thông tin, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị. Từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Ban QLDA) và Công ty Metro Hà Nội đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ tài liệu, hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản dự án tại hiện trường.

Bộ GTVT đã phối hợp với UBND TP.Hà Nội trong việc tiếp nhận Dự án và hoàn thiện các giải pháp xử lý đối với những khuyến cáo của Tư vấn đánh giá An toàn hệ thống (ACT).

Trong thời gian chờ kết quả đánh giá của Tư vấn ACT, ngày 26/4, Bộ GTVT đã có báo cáo “Hoàn thành thi công xây dựng công trình Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông” gửi Hội đồng “Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng”.

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được tư vấn Pháp chứng nhận an toàn hệ thống

Theo quy trình của công tác cấp chứng chỉ an toàn hệ thống châu Âu, Tư vấn ACT phải báo cáo Ủy ban ISA (Ủy ban các tư vấn đánh giá an toàn độc lập mà Tư vấn ACT là thành viên) xem xét ra quyết định cuối cùng. Đến ngày 29/4, ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.

Ngay sau khi có chứng nhận an toàn, Bộ GTVT đã khẩn trương bổ sung báo cáo “nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng” và gửi Hội đồng kiểm tra nhà nước.

Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hội đồng sẽ có xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Bộ GTVT cho biết, thông báo của Hội đồng là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội, Tổng thầu Trung Quốc tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

Trước đó, đầu tháng 4, Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội đã xây dựng kịch bản triển khai các công việc còn lại của dự án và đã có báo cáo Thủ tướng dự kiến khai thác vào dịp 30/4 - 1/5.

Trong một tháng vừa qua, Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội, Ban QLDA Đường sắt và các cơ quan, cá nhân liên quan đã hết sức nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu trên.

Hiện nay, các điều kiện kỹ thuật của dự án đã đảm bảo có thể vận hành, tuy nhiên các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện của Tư vấn ACT và Hội đồng dẫn đến mốc thời gian đó không đạt được như mong muốn.

"Bộ GTVT rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm của nhân dân và toàn xã hội", Bộ GTVT cho hay.

Vũ Điệp