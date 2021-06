Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số hạng mục của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư áp dụng chưa phù hợp làm tăng số tiền 222 tỷ đồng.

Theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Bộ GTVT đã dự toán một số hạng mục công việc xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị áp dụng chưa phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý định mức, hợp đồng EPC làm tăng giá trị dự toán các hạng mục công trình.

Cụ thể, Kiểm toán cho rằng Bộ GTVT áp sai giá nhân công xây dựng với số tiền hơn 222 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu tăng gần 72 tỷ đồng, nhà ga trên cao tăng 101 tỷ đồng, khu depot tăng hơn 42 tỷ đồng, phần đường ray tăng 4,7 tỷ đồng và đường tránh QL 6 tăng 1,7 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán nhà nước, lẽ ra trong trường hợp này Bộ GTVT phải áp dụng trả lương nhân công theo quyết định 3796/2014 của UBND TP Hà Nội về công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn và Nghị định 70/2011 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, giải trình trong văn bản gửi Thủ tướng mới đây, Bộ GTVT cho rằng do thời gian thực hiện dự án khi nghị định đã hết hiệu lực và được thay thế bằng nghị định 103/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng.

Bộ GTVT cho biết, thời điểm này Cục Đường sắt Việt Nam cũng gửi văn bản tới UBND TP Hà Nội tham vấn việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 103. Tuy nhiên, UBND Hà Nội không có văn bản trả lời nên quá trình lập, thẩm tra, thẩm định dự toán chủ đầu tư đã căn cứ nghị định 103.

Bộ GTVT cũng cho rằng quyết định số 3796/2014 của TP Hà Nội được hiểu chỉ hướng dẫn cho các công trình do UBND TP Hà Nội quản lý chứ không phải cho tất cả các công trình trên địa bàn Hà Nội.

Hơn nữa, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đồng có yếu tố nước ngoài, đã và đang phê duyệt chi phí nhân công với mức lương tối thiểu tại Nghị định 70 nên chủ đầu tư hiểu rằng quyết định trên chỉ là tham khảo…

Vì vậy, Bộ GTVT mong muốn Thủ tướng xem xét, thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công cho dự án như trên để phê duyệt dự toán.

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có văn bản khẳng định vấn đề trên không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Vì vậy, Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình này.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bộ GTVT thông tin, thực ra nội dung kiểm toán trên Bộ GTVT đã hỏi các bộ ngành và UBND TP Hà Nội rồi nhưng các bên còn chưa thống nhất quan điểm.

Chính vị vậy Bộ phải báo cáo lại Chính phủ, nên mới đây Chính phủ đã giao lại cho Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội giải quyết.

Tư vấn đánh giá An toàn hệ thống (ACT - Pháp) đã ban hành chứng nhận an toàn cho Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau khi đưa ra 16 khuyến nghị nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn vận hành.