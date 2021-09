Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phát hiện siêu xe Bentley đeo biển kiểm soát giả.

Ngày 30/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra chiếc xe ô tô siêu sang Bentley, Tổ công tác đặc biệt Y11/141 Công an TP Hà Nội phát hiện số khung, số máy của xe không có trong dữ liệu của công an. Biển kiểm soát lắp trên xe là của một chiếc xe khác.

Cụ thể, chiều 30/9, tổ công tác Y11/141 kiểm tra hành chính chiếc xe Bentley màu đen trắng biển kiểm soát 30G-355.26 do ông Trần Đức V. (SN 1982, ở Mỹ Đình, Hà Nội) điều khiển.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình giấy đăng ký nhưng không có giấy phép lái xe. Nghi ngờ chiếc xe đeo biển kiểm soát giả, lực lượng chức năng tra cứu tại chỗ dữ liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông. Kết quả cho thấy biển kiểm soát xe không trùng khớp với số khung, số máy. Tra cứu số khung CZM-000915, số máy 63Y2G0002178 của xe Bentley không có trong dữ liệu. Tra cứu biển kiểm soát 30G-355.26 thì ra chiếc xe Toyota Land Cruiser màu ghi, chủ sở hữu là Phạm Anh T., địa chỉ phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Tràng Tiền để tiếp tục làm rõ.

Quyết Nguyễn