Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) thụ ý, giải quyết vụ xe sang Mercedes G63 gắn biển số giả.

Ngày 1/5, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận, cơ quan CSĐT Công an quận phối hợp với công an phường Lê Đại Hành thụ lý giải quyết vụ xe sang Mercedes G63 mang biển số giả trên địa bàn .

Xe Mercedes G63 mang biển số giả

Trước đó, Công an phường Lê Đại Hành đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Công an quận để chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý vụ xe Mercedes G63 mang biển số giả, chuyển cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.

Như đưa tin, vào sáng cùng ngày (29/4), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Vào thời điểm trên, CSGT phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô Mercedes màu đen BKS 51G- 777.86 phạm lỗi vi phạm không thắt dây an toàn khi xe đang chạy trên đường hướng từ phố Giải Phóng rẽ vào Đại Cồ Việt thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội). Vì vậy, Tổ công tác CSGT tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe Mercedes xuất trình GPLX mang tên Nguyễn Xuân Thiện (SN 1979, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) nhưng không xuất trình được đăng ký xe ô tô Mercedes trên.

Ngay sau đó, Tổ công tác CSGT đã tiến hành tra cứu nhanh qua hệ thống đăng kí quản lý, kết quả số khung, số máy của xe ô tô Mercedes không trùng khớp với biển số 51G- 777.86 và nghi vấn xe này đeo biển số giả.

Sau đó, Tổ công tác CSGT tiến hành đưa tài xế Nguyễn Xuân Thiện cùng Mercedes 51G- 777.86 về bàn giao cho Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Quyết Nguyễn