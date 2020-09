Sáng nay (1/9), một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khiến một người tử vong.

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hôm nay cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h50 sáng nay tại Km 113 + 150, đoạn qua xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe tải BKS 88C-135.28 do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lái va chạm với xe tải BKS 19C-111.79 do anh Vũ Anh Dân (SN 1988, trú tại xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chạy cùng hướng Nội Bài - Lào Cai.

Vụ va chạm khiến đầu xe tải của anh Cường nát vụn, anh Cường tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và phân làn giao thông.

Nhị Tiến